i Kronprinz Leka II. und Prinzessin Blerta von Albanien anlässlich ihrer Verlobung. Instagram/princleka 4 Monate nach Geburt Albaniens Royals zeigen erstmals Baby Aleksander Kronprinz Leka II. und Prinzessin Blerta von Albanien teilen erstmals ein Bild ihres kleinen Sohnes Aleksander von vorne. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 16:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als vier Monate haben Fans des albanischen Königshauses auf diesen Moment gewartet. Jetzt überraschte Prinzessin Blerta (28) ihre Follower auf Instagram mit einem zuckersüßen Schnappschuss ihres Söhnchens Aleksander.

Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme steht die Mutter mit dem Rücken zur Kamera und hält ihren Buben im Arm. Der Kleine schaut neugierig über die Schulter seiner Mama. "Mehr als ich mir je erhofft habe", schrieb die stolze Prinzessin dazu.

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Das Foto entstand erst vor wenigen Tagen auf einer Geburtstagsfeier eines Freundes, wie Blerta in den Kommentaren verriet. Die Follower überschütteten das niedliche Bild mit liebevollen Worten und Herz-Emojis.

Baby im Juli geboren

Kronprinz Leka II. von Albanien (44) und seine Frau Blerta wurden im Juli 2026 Eltern. Bei der Geburt wog der kleine Prinz Alexander 3,115 Kilogramm. Mutter und Kind waren nach der Entbindung wohlauf.

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Für Leka ist es bereits das zweite Kind. Mit seiner Ex-Frau Prinzessin Elia hat er Töchterchen Geraldine. Die Ehe wurde erst vor zwei Jahren geschieden, bevor Leka seiner jetzigen Frau Blerta Celibashi einen Antrag machte.