i Marius Borg Høiby hat eine Stelle im Großraum Oslo gefunden. IMAGO/PPE Diese Woche begonnen Neuanfang! Skandal-Royal Marius arbeitet jetzt als... Trotz Untersuchungshaft startet Marius Borg Høiby beruflich neu durch. Der Sohn von Mette-Marit hat eine überraschend bodenständige Arbeit gefunden. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Marius Borg Høiby (29) gibt es eine berufliche Veränderung: Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat eine Stelle als Möbelschreiner angenommen. Seinen Einstand in der Werkstatt hatte er bereits am Montag. Wo genau er künftig arbeitet, wird allerdings nicht verraten.

Fest steht nur, dass sich sein neuer Arbeitsplatz in der Nähe seiner Wohnung befindet. Wie "Bunte.de" berichtet, bestätigte sein Anwalt Alexander Greaker die Neuigkeit am Mittwoch gegenüber dem norwegischen Sender "TV2".

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Die Tätigkeit sei "ein wichtiger Teil seiner Resozialisierung", erklärte der Verteidiger. Høiby steht derzeit unter Untersuchungshaft und trägt eine elektronische Fußfessel. Untergebracht ist er auf Gut Skaugum, dem Anwesen der norwegischen Königsfamilie.

Kein Widerstand

Seine aktuelle Haftanordnung gilt noch bis zum 30. November. Doch die Staatsanwältin Oda Karterud vom Polizeibezirk Oslo hat bereits eine Verlängerung beantragt. Anders als bei früheren Entscheidungen wollen Høiby und sein Anwaltsteam diesmal keinen Widerstand leisten.

Darum geht es im Prozess gegen Marius Borg Høiby i ?

"Die Situation ist jetzt ganz anders als noch vor vier Wochen", begründete Greaker den Kurswechsel. Ob der neue Arbeitsalltag dem 29-Jährigen dabei helfen kann, wieder Fuß zu fassen, bleibt abzuwarten.