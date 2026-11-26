i Prinz William und Prinzessin Kate sind laut "Sun" "äußerst besorgt". Reuters William & Kate äußerst besorgt Royale Schmuckstücke bei Einbruch gestohlen Vor Gericht wurde bekannt, was aus dem Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate verschwunden sein soll. Darunter ist ein royales Erbstück. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Details zum Einbruch in Anmer Hall: Aus dem Landsitz von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) in Norfolk sollen sechs Paar Manschettenknöpfe und eine Uhr gestohlen worden sein. Das wurde am Mittwoch bei einer Anhörung vor einem Gericht in Norwich bekannt, wie die britische "Sun" berichtet.

Eines der Paare wurde dort als "die Manschettenknöpfe des Herzogs von Edinburgh" bezeichnet. Sie stammen also offenbar von Williams verstorbenem Großvater Prinz Philip (†99).

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Vor Gericht stehen zwei Albaner, ein 34-Jähriger aus London und ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz. Mithilfe von Dolmetschern bestätigten sie lediglich ihre Personalien. Ihnen werden Einbruch und unbefugtes Betreten eines geschützten Geländes vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Dritter Verdächtiger gesucht

Laut Anklage sollen die Männer ein Regenrohr hochgeklettert und so ins Ankleidezimmer gelangt sein. Am Fallrohr seien Schleifspuren entdeckt worden, Schäden am Fensterrahmen deuten demnach auf ein gewaltsames Eindringen hin. Bewegungsmelder bei der Orangerie lösten kurz vor 18 Uhr Alarm aus.

Entdeckt wurden die Verdächtigen offenbar von einem Mitarbeiter des Sandringham-Anwesens. Bei einem Kontrollgang sah er zunächst zwei Männer über eine Hecke springen, später drei Personen von Anmer Hall davonlaufen. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb von einem dritten Täter aus, der noch gesucht wird.

Die beiden Beschuldigten bleiben in Untersuchungshaft. Bereits am Montag sollen sie vor dem höheren Strafgericht in Norwich erscheinen.

William, Kate und ihre drei Kinder waren zum Zeitpunkt des Einbruchs in ihrem Zuhause Forest Lodge in Windsor. König Charles (78) hielt sich nur wenige Kilometer entfernt in Sandringham auf. Laut "Sun" seien William und Kate "äußerst besorgt".