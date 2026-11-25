i Prinzessin Charlotte soll bei Schulaufführungen mit ihrem Talent glänzen. REUTERS/Marko Djurica Keine Lust auf Royal-Leben? Bühne statt Thron! Charlotte (11) träumt vom Showbiz Prinzessin Charlotte soll ganz eigene Pläne für ihre Zukunft haben. Und Prinz William könnte ihr dafür sogar den Weg ebnen. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 20:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Royal-Pflichten? Vielleicht später einmal. Prinzessin Charlotte (11) soll nämlich von einer ganz anderen Karriere träumen: Die Tochter von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) möchte offenbar auf die Bühne.

"Sie gehört auf die Bühne. Sie ist eine wunderbare Schauspielerin und Sängerin, und genau das möchte sie werden, wenn sie groß ist", schwärmt eine königliche Quelle gegenüber der britischen "Daily Mail".

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Auch an ihrer Privatschule soll Charlotte als außergewöhnlich talentierte Darstellerin gelten und bei Schulaufführungen beeindrucken. Laut dem Bericht wünscht sie sich sogar, später ein Internat zu besuchen, das für seine Förderung der darstellenden Künste bekannt ist.

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William plant große Reform

Ihr Papa könnte ihr diesen Weg sogar erleichtern. Wie die "Daily Mail" unter Berufung auf das neue Buch des Royal-Autors Tom Sykes berichtet, sollen Charlotte und ihr Bruder Prinz Louis (8) als Erwachsene selbst entscheiden dürfen, ob sie ihre royalen Titel behalten.

Wer möchte, könnte darauf verzichten und ein Leben fernab königlicher Verpflichtungen führen. William soll großen Wert darauf legen, dass seine Kinder ihren eigenen Weg finden.

Wie sehr Charlotte für die Bühne schwärmt, zeigte sich schon vor einigen Jahren. Bei einem Besuch des Musicals "Mary Poppins" mit Mama Kate und Bruder Prinz George (13) durften die Kinder hinter die Kulissen. Dort hatte Kate eine ganz besondere Bitte an die Hauptdarstellerin, wie diese dem Magazin "Hello!" verriet: "Wäre es in Ordnung, wenn Charlotte mit Mary Poppins kuscheln würde?"

Das Showtalent könnte übrigens in der Familie liegen: Auch Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (†96) stand in jungen Jahren auf der Bühne. Während des Zweiten Weltkriegs spielte die damalige Prinzessin bei mehreren Pantomimen auf Schloss Windsor mit.