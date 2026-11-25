i Kronprinzessin Victoria beim Schwedendinner im Königlichen Schloss in Stockholm. APA-Images / TT News Agency / Jessica Gow Nicht zum ersten Mal Kronprinzessin Victoria strahlt in H&M-Kleid Beim Schwedendinner im Stockholmer Schloss setzt Kronprinzessin Victoria auf ein Kleid von der Stange. Und sie trägt es nicht zum ersten Mal. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 14:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Royaler Glamour muss nicht teuer sein: Beim traditionellen Schwedendinner im Königlichen Schloss in Stockholm hat Kronprinzessin Victoria (49) am Dienstagabend alle Blicke auf sich gezogen. Die Thronfolgerin trug ein dunkelblaues Abendkleid mit Spitzenüberzug und asymmetrischem Rock, und das stammt von der schwedischen Modekette H&M.

Wie der Blog "The Court Jeweller" berichtet, gehört das Modell zur nachhaltigen Conscious Collection des Labels. Neu ist es nicht: Victoria trug das Kleid bereits 2014 bei einer Preisverleihung in Stockholm. Im Handel ist es längst nicht mehr erhältlich, Secondhand wird es laut schwedischen Medien aber noch um umgerechnet knapp 200 Euro angeboten.

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Auch Mary und Mette-Marit sind Fans

Mit ihrer Vorliebe für das Kleid ist Victoria nicht allein. Auch Königin Mary von Dänemark (54) und Königin Mette-Marit von Norwegen (53) haben es bereits bei öffentlichen Auftritten getragen.

Farbe brachte die Kronprinzessin mit ihrem Schmuck ins Spiel: Statt dezenter Ohrringe setzte sie auf auffällige gelbe Statement-Stücke.

Nachhaltige Mode und schwedisches Design liegen Victoria seit Jahren am Herzen. Immer wieder trägt sie bei großen Anlässen Stücke von H&M, erst im Oktober glänzte sie bei einem Staatsbankett in einem weißen Paillettenkleid der Kette.