i Zwei Männer brachen in das Anwesen Anmer Hall von William und Kate ein. James Glossop/Pool via REUTERS Wussten nicht, wem Haus gehört Nach Einbruch bei Royals – Zwei Albaner festgenommen Nach dem Einbruchsversuch auf dem Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate gibt es neue Details zu den zwei festgenommenen Männern. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 13:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Details zum Polizeieinsatz auf dem Landsitz von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44): Die beiden Männer, die in Anmer Hall in Norfolk eingedrungen sein sollen, wussten offenbar gar nicht, wem das Haus gehört. Das berichten britische Medien wie die "Sun" und die "Daily Mail".

Laut den Berichten soll es sich um zwei Albaner handeln. Einer von ihnen soll einen inzwischen abgelaufenen Asylantrag gestellt haben, der Aufenthaltsstatus des anderen sei unklar. Bestätigt hat die Polizei diese Angaben nicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Fest steht: Am Montag kurz vor 18 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung über verdächtige Aktivitäten auf dem Anwesen ein. Es folgte ein Großeinsatz mit Polizeihunden, Drohnen und einem Hubschrauber. Zwei Männer wurden wegen des Verdachts auf Einbruch und unbefugtes Betreten festgenommen, sie befinden sich weiter in Gewahrsam. Angeklagt wurde bisher niemand, es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Ermittler prüfen laut Berichten nun den Hintergrund der Männer, um auszuschließen, dass mehr hinter dem Vorfall steckt. Die Royals selbst waren nicht vor Ort, das bestätigte der Kensington-Palast.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Zu Sicherheitsfragen äußert sich der Palast traditionell nicht. König Charles soll sich zu dem Zeitpunkt auf seinem nahegelegenen Landsitz Sandringham aufgehalten haben.

"Warum wurde das Haus nicht rund um die Uhr bewacht?"

Kritik kommt von Sicherheitsexperten. Der frühere Leiter der königlichen Schutzeinheit der Londoner Polizei, Dai Davies, fragt, warum Anmer Hall nicht rund um die Uhr geschützt war.

Das Landhaus mit zehn Schlafzimmern war ein Hochzeitsgeschenk der verstorbenen Queen Elizabeth II. Die Familie nutzt es vor allem an Wochenenden und in den Ferien, ihr Hauptwohnsitz ist Forest Lodge in Windsor.