i Prinz Harry und Herzogin Meghan leben seit Ende August wieder in Großbritannien. Glomex Respektlos gegenüber Meghan? Harrys TV-Kommentar über Kinder sorgt für Wirbel Seit dem Umzug nach Großbritannien arbeitet Prinz Harry an der Aussprache von Archie und Lilibet. Manche Fans finden das respektlos gegenüber Meghan. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 14:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Ende August leben Prinz Harry (42), Herzogin Meghan (45) und ihre Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wieder in Großbritannien. Wie sich die Kleinen eingelebt haben, verriet Harry jetzt in einer britischen TV-Show. Und dabei sprach er über eine Angewohnheit, die er ihnen gern abgewöhnen würde: ihren amerikanischen Akzent.

"Ich versuche, ihnen den Akzent abzugewöhnen. Und ihre Freunde in der Schule machen das auch", erzählte Harry. Der Moderator scherzte, das sei wohl insgeheim einer der Gründe für den Umzug gewesen. Harry lachte und fügte an: "Lili kann 'Mummy' richtig gut nachmachen." Also die britische Variante von "Mama".

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"Dürfen die Kinder nicht wie ihre Mutter reden?"

Was wohl als Scherz gemeint war, kommt nicht bei allen gut an. Im Netz finden einige Fans die Aussage respektlos gegenüber Meghan, die schließlich selbst Amerikanerin ist. "Es ist schon etwas seltsam, darüber Witze zu machen, wenn man bedenkt, dass ihre eigene Mutter einen amerikanischen Akzent hat", schreibt ein User.

Ein anderer meint: "Es ist doch nur ein Witz, aber es ist respektlos gegenüber ihrer Mutter. Dürfen die Kinder etwa nicht so reden wie ihre Mutter?"

Bisher wuchsen Archie und Lilibet in Kalifornien auf und sprachen entsprechend mit amerikanischem Akzent. Ganz britisch-frei waren sie aber nie: Meghan hatte schon früher erzählt, dass die beiden manche Wörter wie ihr Papa aussprechen. Seit Herbst gehen die Kinder in Großbritannien zur Schule, und dort färbt der Akzent der Mitschüler offenbar bereits ab.