i Für Harry und Meghan will es einfahc nicht richtig laufen. IMAGO/AAP Läuft nicht, wie geplant Harry und Meghan droht jetzt erneut ein Umzug Erst im August zogen Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Großbritannien. Doch laut einer Expertin könnten sie das Land bald wieder verlassen. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Familie Sussex hat sich noch nicht lange in Großbritannien eingelebt, doch schon jetzt gibt es Spekulationen über eine mögliche Rückkehr in die USA. Royal-Expertin Alison Boshoff rechnet damit, dass das Paar das Land innerhalb der nächsten sechs Monate wieder verlassen könnte.

Die "Daily Mail-"Redakteurin erklärt, dass dies dann der Fall wäre, wenn Harrys Pläne bis dahin nicht vorankommen. Besonders der ungeklärte Polizeischutz spielt dabei eine wichtige Rolle.

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"Wenn er ihn nicht bekommt, wird er meiner Einschätzung nach endgültig nach Montecito zurückkehren", zitiert "Promiflash" einen anonymen Vertrauten.

Schulwechsel nach nur zwei Tagen

Im Mittelpunkt steht eine Prüfung durch das zuständige Sicherheitsgremium RAVEC. Für Harry und Meghan wird getrennt untersucht, welcher Schutz ihnen aufgrund ihrer jeweiligen Gefährdungslage zusteht.

Die Sicherheitsfragen beeinflussen offenbar auch den Alltag der Kinder: Archie und Lilibet mussten ihre britische Schule bereits nach zwei Tagen wieder wechseln. Der lange Schulweg von den Cotswolds und der dichte Verkehr hätten das private Sicherheitsteam vor Schwierigkeiten gestellt.

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Meghan soll bei den Kindern geblieben sein, um ihnen beim Einleben zu helfen. Ob die Sussexes tatsächlich bald wieder ihre Koffer packen, bleibt abzuwarten.