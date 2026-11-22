Die Familie Sussex hat sich noch nicht lange in Großbritannien eingelebt, doch schon jetzt gibt es Spekulationen über eine mögliche Rückkehr in die USA. Royal-Expertin Alison Boshoff rechnet damit, dass das Paar das Land innerhalb der nächsten sechs Monate wieder verlassen könnte.
Die "Daily Mail-"Redakteurin erklärt, dass dies dann der Fall wäre, wenn Harrys Pläne bis dahin nicht vorankommen. Besonders der ungeklärte Polizeischutz spielt dabei eine wichtige Rolle.
"Wenn er ihn nicht bekommt, wird er meiner Einschätzung nach endgültig nach Montecito zurückkehren", zitiert "Promiflash" einen anonymen Vertrauten.
Im Mittelpunkt steht eine Prüfung durch das zuständige Sicherheitsgremium RAVEC. Für Harry und Meghan wird getrennt untersucht, welcher Schutz ihnen aufgrund ihrer jeweiligen Gefährdungslage zusteht.
Die Sicherheitsfragen beeinflussen offenbar auch den Alltag der Kinder: Archie und Lilibet mussten ihre britische Schule bereits nach zwei Tagen wieder wechseln. Der lange Schulweg von den Cotswolds und der dichte Verkehr hätten das private Sicherheitsteam vor Schwierigkeiten gestellt.
Meghan soll bei den Kindern geblieben sein, um ihnen beim Einleben zu helfen. Ob die Sussexes tatsächlich bald wieder ihre Koffer packen, bleibt abzuwarten.