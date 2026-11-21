i Der Prozess setzt Prinz Harry und Elton John ordentlich zu. Aaron Chown/Pool via REUTERS/PA Wire/PA Images; REUTERS/Jeenah Moon Freundschaft in der Krise Elton John: Hat er Prinz Harry jetzt auch abserviert? Ein Moderator behauptet, die langjährige Freundschaft zwischen Sir Elton John und Prinz Harry sei vorbei. Grund soll ihre gemeinsame Klage sein. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 15:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Freundschaft zwischen Sir Elton John (79) und Prinz Harry (42) galt lange als unerschütterlich. Der legendäre Musiker stand dem jüngeren Sohn von König Charles III. nach dem Megxit stets zur Seite. Doch nun soll sich das Blatt gewendet haben.

Moderator Mark Dolan behauptet in seinem Podcast "Daily Expresso", dass sich der "Rocketman"-Interpret vom Herzog von Sussex distanziert habe. Der Grund: ihre gemeinsame Medienklage gegen den Verlag Associated Newspapers, zu dem unter anderem die "Daily Mail" gehört.

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"Abserviert. Es ist vorbei", zitiert "Promiflash" den Moderator. Die Klägergruppe, zu der neben Harry und Elton auch weitere Prominente gehörten, wirft dem Verlag vor, Informationen auf rechtswidrige Weise beschafft zu haben. Die Klage endete mit einer Niederlage – die Verfahrenskosten belaufen sich auf rund 50 Millionen Pfund (etwa 59 Millionen Euro).

Angeblicher Schwenk zum Team Royals

Dolan wählt deutliche Worte: "Er ist nicht glücklich darüber, dass der einzige öffentliche Misserfolg seiner gesamten Karriere seine Partnerschaft mit Prinz Harry und diese zum Scheitern verurteilte Klage ist." Der Moderator behauptet zudem, Elton stehe mittlerweile klar auf der Seite des Königs.

"Der Mann, der nach dem Megxit praktisch der Beschützer der Sussexes war, steht jetzt voll hinter Team Wales, Team Royals", so Dolan.

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Elton John ist dem britischen Königshaus seit Jahrzehnten verbunden und pflegte eine enge Freundschaft mit Prinzessin Diana.