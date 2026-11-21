Da möchte man beim Zuschauen fast selbst im Boden versinken: Geri Halliwell-Horner hat Königin Camilla bei einem offiziellen Empfang mit einer ziemlich stürmischen Begrüßung regelrecht überrumpelt.
Ein Video des Magazins "Hello!" hält den unangenehmen Moment fest. Erst gibt es Küsschen links und rechts, dann zieht das "Spice Girl" die Monarchin auch noch in eine enge Umarmung. Camilla wirkt sichtlich verdutzt und weiß offenbar nicht recht, wie sie auf so viel Körperkontakt reagieren soll.
Im Netz wird die Szene bereits heiß diskutiert. Viele finden Geris Verhalten respektlos und deutlich zu aufdringlich, andere können sich über den Fremdschäm-Moment kaum halten. Es gibt allerdings auch Stimmen, die die Sängerin verteidigen: Vielleicht sei die herzliche Begrüßung zwischen den beiden längst üblich und Camilla habe sich vor den Kameras lediglich an das royale Protokoll gehalten.
Ganz aus der Luft gegriffen ist diese Vertrautheit jedenfalls nicht. Halliwell-Horner engagiert sich als Botschafterin der "Royal Commonwealth Society" für die Förderung der Lese- und Schreibkompetenz – ein Anliegen, das auch Camilla besonders wichtig ist. Bereits im November des Vorjahres trafen die beiden bei der "Queen's Commonwealth Essay Competition" im Buckingham-Palast aufeinander. Damals blieb es noch bei einem klassischen Händedruck.
Allerdings gab es auch schon herzlichere Begegnungen: 2022 umarmten sich die Sängerin und Camilla bei einem offiziellen Termin durchaus innig.
Dass Geri bei den Royals gerne einmal die Distanz vergisst, ist zudem nicht neu. Schon 1997, als Charles noch Prinz war, tätschelte sie ihm bei einem Treffen mit den "Spice Girls" vor der Presse den Hintern und verpasste ihm einen dicken Kuss mit rotem Lippenstift.
Für viele ein großer Skandal, doch der damalige Thronfolger nahm den Vorfall mit Humor. Ob Camilla über den jüngsten Überfall an Herzlichkeit ähnlich lachen kann, ist nicht bekannt.