i Evelyn Burdecki hat Pech in der Liebe. IMAGO/Future Image Promi-Single ist frustriert 30 Dates und null Treffer! Evelyn Burdecki hat genug Reality-Star Evelyn Burdecki hat 2026 ihr schlechtestes Dating-Jahr. 30 Dates und kein Traummann dabei – jetzt soll der Weihnachtsmann helfen. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 12:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Evelyn Burdecki herrscht in Sachen Liebe gerade ordentlich Flaute. Die 38-Jährige zieht eine ernüchternde Bilanz: 30 Dates hatte sie dieses Jahr – und nicht einen Traummann darunter.

"Dieses Jahr war irgendwie, glaube ich, das schlechteste Dating-Jahr, was ich bis jetzt in meinem Leben hatte", gibt die ehemalige "Dschungelcamp"-Gewinnerin zu. Dabei hat sie ihre Ansprüche sogar schon runtergeschraubt.

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Beim RTL-Spendenmarathon spricht sie Klartext über die Männerwelt, wie RTL.de berichtet: "Die sind verwöhnt, die Männer. Die geben sich nicht mehr so viel Mühe. Es gibt viel weniger Gentlemen. Die sind einfach total oberflächlich in den ganzen Dates, die ich bis jetzt hatte."

Wunsch an den Weihnachtsmann

Dating-Apps und Social Media hätten die Partnersuche ihrer Meinung nach stark verändert. "Die Männer haben es geschafft, dass ich gar keine Lust mehr habe zu daten. Ich habe einfach keinen Bock", so die frustrierte Blondine.

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Dabei muss ihr Traummann für Evelyn gar kein Schönling sein: ehrlich, loyal, abenteuerlustig und vor allem treu soll er sein. Am Ende wendet sie sich mit einer besonderen Bitte direkt an den Weihnachtsmann: "Lieber Weihnachtsmann. Ich weiß, dass es dich gibt. Bitte stell mir unter den Weihnachtsbaum einen Traummann hin. Danke."