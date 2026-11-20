i Ludowig macht auch als Showgirl eine gute Figur. IMAGO/Future Image; Instagram Sexy Auftritt Wow! Frauke Ludowig zeigt sich halbnackt als Showgirl Frauke Ludowig zeigt sich plötzlich von einer ganz anderen Seite: In Las Vegas tauscht die Moderatorin ihren TV-Look gegen ein heißes Showgirl-Outfit. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 17:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frauke Ludowig kann auch ganz anders! Die RTL-Moderatorin tauschte für einen besonderen Ausflug in Las Vegas ihren gewohnten TV-Look gegen ein knalliges Showgirl-Outfit. Mit pinken Federn auf dem Kopf und einem glitzernden BH posierte die 62-Jährige vor der Kamera.

Wie "Bild.de" berichtet, nimmt sie derzeit in der Wüstenmetropole das Formel-1-Rennen am Wochenende zum Anlass, um für RTL vor Ort zu berichten. Doch zwischen den Renn-Highlights gönnte sie sich offenbar ein ganz besonderes Erlebnis: Beim "Las Vegas Show Girl Bootcamp" wurde sie kurzerhand selbst zum Showgirl.

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Heißer Hingucker

Ihre Verwandlung teilte Ludowig auch mit ihren Instagram-Fans und schrieb dazu: "Wo sonst, wenn nicht im Crazy Las Vegas, kann man once in a lifetime eine Verwandlung zum Showgirl machen?"

Das Ergebnis kann sich jedenfalls sehen lassen: Statt eleganter Moderationskleidung gibt es jede Menge Glitzer, Federschmuck und einen gewagten Bühnen-Look.

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Wer die komplette Verwandlung sehen möchte, muss sich allerdings noch etwas gedulden. Die soll erst am Wochenende in ihrer RTL-Sendung "Exclusiv" gezeigt werden. Einen Vorgeschmack gibt es aber schon mal auf Social Media.