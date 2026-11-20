i Sylvie Meis bei der Gala "Goldene Bild der Frau" in Hamburg. APA-Images / dpa / Christian Charisius Moderatorin über Brustkrebs Sylvie Meis: "Eine solche Erfahrung vergisst man nie" Bei einer Gala erinnert sich Sylvie Meis an ihre Brustkrebs-Erkrankung, und an die Angst, ihren Sohn nicht aufwachsen zu sehen. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 14:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist ein Abend, der alte Erinnerungen weckt. Bei der Gala "Goldene Bild der Frau" in Hamburg stand Sylvie Meis (48) an der Seite von Preisträgerin Charlotte Arnold (41) auf der Bühne. Arnold setzt sich mit ihrem Verein "Pro Mater Sano" für krebskranke Mütter ein, ein Thema, das Meis selbst nur zu gut kennt.

2009 erkrankte die Moderatorin mit gerade einmal 31 Jahren an Brustkrebs. "Charlotte und mich verbindet eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche", sagt sie gegenüber "Bild". "Mein Sohn Damián war damals gerade einmal drei Jahre alt. Die größte Angst war für mich nicht nur die Krankheit selbst, sondern der Gedanke, vielleicht nicht für meinen Sohn da sein und ihn aufwachsen sehen zu können."

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Sechs Perücken in der Chemo-Zeit

Meis ging damals offen mit ihrer Erkrankung um, doch nicht alles bekamen die Menschen zu sehen. "Natürlich gab es auch Momente, in denen ich am Boden war, geweint habe und einfach nicht mehr konnte", erzählt sie. "Ich wollte nicht, dass die Menschen mich nur noch als die kranke Sylvie sehen."

Als sie durch die Chemotherapie ihre Haare verlor, halfen Meis sechs Perücken. Sie hätten ihr "ein Stück meines Selbstbewusstseins und meiner Weiblichkeit zurückgegeben". Heute besitzt sie keine einzige mehr, sie hat alle gespendet.

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So lange die Krankheit auch zurückliegt, ganz loslassen wird sie die 48-Jährige nie. "Eine solche Erfahrung vergisst man nie. Aber ich möchte nicht, dass die Angst von damals mein heutiges Leben bestimmt", sagt Meis. Vor allem sei sie dankbar: "Dankbar dafür, dass ich heute hier stehen darf, dass ich gesund bin und dass ich meinen Sohn aufwachsen sehen durfte."

Die Vorsorge nimmt sie bis heute ernst. Alle sechs Monate geht sie zur Kontrolle. Und sie hofft, anderen Mut zu machen: "Wenn ich mit meiner Offenheit auch nur einer Frau das Gefühl geben kann, dass sie nicht allein ist und die Hoffnung nicht aufgeben darf, dann bedeutet mir das unglaublich viel."