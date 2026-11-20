i Brody Jenner war Kim Kardashians Stiefbruder. APA-Images / AP / Richard Shotwell Wirbel um MTV-Schönling Zu schön um wahr zu sein? Gerüchte um Brody Jenner sätzen Neue Fotos von Brody Jenner werfen Fragen auf: Hat der Reality-Star bei seinen Augen nachhelfen lassen? Im Netz wird fleißig gerätselt. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 14:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Aufnahmen von Brody Jenner lassen seine Fans genauer hinsehen: Wirkt sein Gesicht plötzlich verändert? Im Netz wird bereits über einen möglichen Beauty-Eingriff spekuliert. Wie die "Daily Mail" und "Promiflash" berichten, stellte ein Nutzer auf X ältere Eventbilder aktuellen Fotos des 43-Jährigen gegenüber. Sein Verdacht: Der ehemalige "The Hills"-Star könnte eine Oberlidstraffung, auch "Upper Bleph" genannt, hinter sich haben.

Dabei wird überschüssiges Haut- und Muskelgewebe an den oberen Augenlidern entfernt, wodurch die Augen offener erscheinen können. Bestätigt ist eine Operation allerdings nicht. Eine Anfrage der "Daily Mail" an Jenners Management blieb unbeantwortet. Während einige Fans eine Schönheits-OP für wahrscheinlich halten, sehen andere keinen Grund zur Aufregung: Zwischen den verglichenen Aufnahmen liegen teilweise fast 20 Jahre – genug Zeit für natürliche Veränderungen im Gesicht.

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Beliebter Eingriff

Wie heikel ein solcher Eingriff sein kann, erklärte Schönheitschirurg Terry Dubrow (68), bekannt aus der TV-Sendung "Botched", bereits im Mai. "Es ist der einzige schönheitschirurgische Eingriff, bei dem bereits zwei bis drei Millimeter zu viel entfernte Haut dazu führen können, dass ein Mann nicht nur völlig anders, sondern auch seltsam und peinlich verändert aussieht."

Trotzdem erfreut sich die vergleichsweise wenig invasive Operation gerade bei Promis großer Beliebtheit. Der Grund liegt auch in den Kosten von teilweise mehr als 13.000 Euro: Trotz des hohen Preises ermöglicht der Eingriff eine rasche Rückkehr vor die Kamera.

Bildstrecke: Die Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans i ?

Brody Jenner selbst stammt aus einer prominenten Familie: Er ist der Sohn von Caitlyn Jenner (77) und Schauspielerin Linda Thompson (76). Auch seine berühmten Halbschwestern Kylie (29) und Kendall Jenner (31) gehören zum Kardashian-Jenner-Clan.