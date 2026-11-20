i Amira Aly erstaunt nur wenige Wochen nach der Geburt mit ihrer Figur. Instagram/amiraaly "Soll ich mich verstecken?" Amira Aly kontert Body-Kritik nach der Geburt Drei Wochen nach der Geburt ihrer Tochter bekommt Moderatorin Amira Aly Gegenwind wegen ihrer schlanken Figur. Jetzt wehrt sie sich deutlich. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 13:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Amira Aly (34) ist vor rund drei Wochen zum dritten Mal Mama geworden. Nachdem die 34-Jährige auf Instagram Kleidung ihrer eigenen Marke Amaly präsentiert hatte, bekam sie neben viel Lob auch kritische Nachrichten zu ihrem After-Baby-Body.

"Ach, Girl, wie nötig man es haben muss, allen zu zeigen, wie schlank man wieder ist", schrieb eine Userin. Weiter heißt es: "Und nein, hier spricht nicht der Neid, war bei mir genau so. Aber man weiß doch wie sensibel das Thema ist und macht es voller Stolz. Warum?"

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In ihrer Instagram-Story macht Amira daraufhin ihrem Ärger Luft: "Was denkt diese Frau, was habe ich für Optionen? Soll ich mich jetzt verstecken? Ein paar Wochen oder ein paar Monate, bis es angemessen wäre, normal auszusehen? Wer definiert normal?"

Die dreifache Mama relativiert jedoch auch: Neben rund 500 lieben Komplimenten habe sie nur "zwei, drei" solcher kritischen Nachrichten erhalten. Trotzdem ärgert sie der Inhalt: "Die Qualität dieser Nachricht, die hat es echt in sich."

Das kleine Mädchen ist Amiras erstes gemeinsames Kind mit Moderator Christian Düren. Aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) hat sie bereits zwei Söhne.