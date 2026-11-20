i Gaby Köster hat große Geldnot. IMAGO/APress International Hat nicht mal 400 € im Monat Not nach Schlaganfall! Köster droht Zwangsversteigerung Nach ihrem Schlaganfall kämpft Gaby Köster nicht nur mit den Folgen, sondern auch ums finanzielle Überleben. Jetzt könnte sie ihr Zuhause verlieren. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 12:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Gaby Köster (64) ist die finanzielle Lage offenbar dramatisch. Seit ihrem schweren Schlaganfall im Jahr 2008 kämpft sich die beliebte Komikerin zurück ins Leben – doch inzwischen bereiten ihr nicht nur die gesundheitlichen Folgen große Sorgen. Ihre finanziellen Rücklagen sind aufgebraucht, Aufträge bleiben aus und auf ihrem Haus in Köln lastet ein Kredit in Höhe von 300.000 Euro.

"Ich habe im Moment überhaupt keine Jobs und weiß nicht, wie es weitergehen soll", erzählt der ehemalige "Ritas Welt"-Star. Als einziges regelmäßiges Einkommen bleiben ihr monatlich 347 Euro Pflegegeld. Dem stehen allein 800 Euro an Kreditzinsen gegenüber.

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Hohe Schulden

Wie "Bild" berichtet, ist Köster mittlerweile mit 62.000 Euro im Minus. "Meine Schulden werden immer größer", gesteht die 64-Jährige. Kann sie die Zinsen nicht mehr bezahlen, könnte sie sogar ihr Zuhause durch eine Zwangsversteigerung verlieren. Aus Angst davor scheut sie bislang auch den Gang zum Amt.

Die Belastung ist inzwischen so groß, dass sie nachts kaum noch Ruhe findet: "Das ist für mich so bedrohlich, dass ich manchmal nachts gar nicht schlafen kann. Diese Sorgen machen einen krank."

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Besonders deutlich wird ihre Verzweiflung mit Blick auf eine mögliche Zukunft ohne eigenes Zuhause: "Wo soll ich denn hin? Ich kann ja schlecht mit dem Rolli unter die Brücke."