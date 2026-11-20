i Sonia Liebing bereut ihre Brust-Op. IMAGO/BOBO "Jeder war dagegen" Schlagersängerin bereut Brust-OP – jetzt warnt sie alle Sonia Liebing blickt auf eine Beauty-OP zurück, die sie heute bitter bereut. Die Sängerin spricht offen über ihre Entscheidung und will warnen. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlagerstar Sonia Liebing blickt heute kritisch auf eine Entscheidung zurück, die sie während der Corona-Zeit getroffen hat. Damals ließ sich die 36-Jährige die Brüste vergrößern, obwohl sie nach eigenen Angaben "eigentlich nicht unzufrieden mit meinem Körper" war.

Eine Werbung für einen günstigen Eingriff habe sie dazu verleitet. Doch die Operation verlief nicht ohne Folgen: Probleme mit einem Implantat machten ihr schließlich solche Sorgen, dass sie sich dieses wieder entfernen ließ.

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Im RTL-Interview, wie auf "rtl.de" berichtet wird, gesteht sie: "Jeder war dagegen. Selbst mein Mann war dagegen." Mittlerweile bezeichnet sie den Eingriff als "total dumm" und stellt klar: "Niemals, niemals wieder." Auch anderen Frauen möchte sie die Entscheidung nicht leichtfertig ans Herz legen: "Überlegt euch das zehn-, 15-mal. Holt euch noch eine dritte, vierte Meinung ein. Schaut noch mal in den Spiegel. Geht in euch."

Gesundheitliche Probleme

Nicht nur die damalige OP beschäftigt die Sängerin: Aktuell machen ihr gleich drei Bandscheibenvorfälle zu schaffen. Mit Humor nimmt sie ihre gesundheitlichen Probleme dennoch: "Die Mutti wird alt", scherzt Liebing. Physiotherapie soll ihr helfen, wieder auf die Beine zu kommen.

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Ans Aufhören denkt die zweifache Mutter allerdings nicht. Am Samstag steht sie gemeinsam mit Schlagerlegende Bernhard Brink in der "Giovanni Zarrella Show" auf der Bühne. Dort präsentieren die beiden ihr zweites Duett "Du kannst es immer noch" – und Liebing beweist damit, dass sie sich trotz gesundheitlicher Rückschläge nicht unterkriegen lässt.