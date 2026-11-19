i Was hat Helene Fischer da nur "gemacht"? IMAGO/Future Image Sie ändert nach Hype alles Helene Fischer ganz anders – keiner kann es glauben Helene Fischer erobert mit ihrem neuen Song die sozialen Netzwerke. Noch vor der Veröffentlichung tanzen Fans und Promis bereits begeistert mit. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 15:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Helene Fischer ist längst nicht mehr nur im klassischen Schlager zu Hause. Mit ihrer neuen Single "Was hast du mit mir gemacht" spricht die Sängerin offenbar auch ein komplett neues Publikum an. Obwohl der vollständige Song erst am Donnerstag erscheinen sollte, ist der kurze Ausschnitt bereits seit seiner Veröffentlichung am 2. November ein echter Social-Media-Hit.

Auf TikTok und Instagram verbreiten sich zahlreiche Tanzvideos. Manche Fans ziehen sogar Vergleiche mit internationalen Superstars wie Taylor Swift oder Beyoncé. Musikalisch setzt Fischer diesmal auf modernen Pop, elektronische Elemente und Disco-Klänge. Der eingängige Refrain erinnert dabei manche an den Dance-Klassiker "Show Me Love" von Robin S. – mit angestaubtem Schlager hat das jedenfalls wenig zu tun.

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Alle tanzen zu Helenes neuem Song

Dass der Song schon vor seiner offiziellen Veröffentlichung so viele Menschen zum Tanzen bringt, ist auch der Sängerin nicht entgangen.

Auf Instagram meldete sie sich nun selbst zu Wort und überraschte ihre Fans mit einer guten Nachricht: "Aber ich sehe natürlich all eure Videos und freue mich riesig darüber!! Deswegen gibt es ein kleines Vorweihnachtsgeschenk von mir an euch: 'Was hast du mit mir gemacht?' erscheint schon um 23:59 Uhr!" Die Veröffentlichung wird damit vorgezogen.

Während die Begeisterung im Netz weiter wächst, wird unter Fans allerdings auch spekuliert, ob hinter der auffälligen Menge an Tanzclips eine gezielte Marketingaktion stecken könnte. Viele wollen scheinbar nicht glauben, dass Fischer so einen Hype erzeugt hat.

Belege für eine bezahlte oder koordinierte Influencer-Kampagne gibt es bislang nicht. Fest steht aber: Fischers neuer Sound erreicht offenbar längst Menschen, die sonst vielleicht weniger mit Schlager anfangen können.