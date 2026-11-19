i Fab Morvan und Rob Pilatus (v.l.) starten ihre Karriere als Pop-Duo Milli Vanilli 1988. So steil es für den Franzosen und den Deutschen bergauf ging, so tief war ihr Fall, nachdem bekannt wurde, dass sie nie selbst gesungen hatten. Imago Größter Musik-Betrug Alles nur Fake! An diesem Tag flog Milli Vanilli auf Sie waren Popstars, verkauften Millionen Platten, gewannen einen Grammy. Doch am 19. November 1990 folgte für Milli Vanilli die ultimative Demütigung. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 13:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war einer der größten Skandale der Musikgeschichte! Mit Hits wie "Girl You Know It's True" und "Blame It on the Rain" eroberten Rob Pilatus und Fab Morvan Ende der 80er-Jahre die Charts. Millionen Fans lagen ihnen zu Füßen, 1990 wurden sie sogar mit einem Grammy als beste Newcomer ausgezeichnet.

Das Problem: Die beiden hatten ihre Hits gar nicht selbst gesungen! Hinter den Kulissen ließen andere Musiker ihre Stimmen erklingen, während Milli Vanilli auf der Bühne und in Musikvideos lediglich die Lippen bewegten.

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Grammy wurde nie neu vergeben

Als Produzent Frank Farian die Täuschung im November 1990 öffentlich machte, brach das Kartenhaus zusammen. Am 19. November wurde dem Duo der Grammy aberkannt – zum ersten Mal in der Geschichte der prestigeträchtigen Musikpreise.

Besonders bitter: Pilatus und Morvan hatten bereits angekündigt, ihre Auszeichnung freiwillig zurückzugeben. Doch die Grammy-Verantwortlichen kamen ihnen zuvor. Der Preis wurde anschließend auch keinem anderen Künstler verliehen.

Für die beiden Musiker begann ein tiefer Absturz. Besonders Rob Pilatus kämpfte später mit persönlichen Problemen und Drogenabhängigkeit. 1998 starb er mit nur 32 Jahren an einer Überdosis.

36 Jahre nach dem historischen Grammy-Entzug bleibt Milli Vanilli eines der berühmtesten Beispiele dafür, wie schnell aus einem gefeierten Popmärchen ein gewaltiger Skandal werden kann.