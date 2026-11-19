i Kendall Jenner ist globale Markenbotschafterin von L’Oréal Paris. REUTERS/Mario Anzuoni "Reine Pantomime" Fake! Großer Spott für Kendall Jenners Werbevideos Verschiedene Werbevideos von Kendall Jenner sorgen derzeit für Aufregung. Das Model verwendet die Produkte nämlich gar nicht. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 13:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieses Video sollte für ein neues Make-up werben, doch die Fans achten auf etwas ganz anderes. Kendall Jenner (31) zeigt in einem Clip für L’Oréal Paris, wie sie eine Cushion-Foundation aufträgt. Das Problem: Auf dem schwarzen Puderquaste ist kaum bis gar kein Produkt zu sehen. Und geschminkt wirkt das Model ohnehin schon perfekt.

"Tupfen, um deine Basis aufzubauen, Schicht für Schicht", heißt es in der Beschreibung. Getupft wird tatsächlich viel: unter den Augen, entlang des Kinns, über die Wangen. Im Netz sorgt das für Spott. "Reine Pantomime", urteilt ein User auf Reddit. "Kein Produkt auf dem Schwamm und schon ein volles Make-up im Gesicht", schreibt ein anderer. Und ein dritter fragt: "Warum trägt sie Make-up auf Make-up auf?"

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Es ist nicht das erste Mal, dass Jenners Werbevideos durchfallen. Erst Ende August zeigte sie für dieselbe Marke ihre Hautpflege-Routine, und trug dabei ein Serum auf, obwohl sie offenbar bereits geschminkt war.

"Machst du deine Hautpflege, wenn du Make-up trägst?", fragte damals ein Fan mit Lach-Emoji. Ein anderer schrieb: "Du hast Make-up drauf und trägst Serum nur für die Werbung auf, sonst nichts."