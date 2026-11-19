i Michael Jackson hält Blanket über das Geländer. APA-Images / Action Press / KRAUTHôFER, JôRG Balkon und Verhaftung Zwei Skandale! 19. November war Jacksons Unglückstag Für Michael Jackson hatte der 19. November kein gutes Schicksal parat. Gleich zweimal geriet der King of Pop an diesem Tag in die Schlagzeilen. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Datum, zwei Skandale und ein Weltstar mittendrin! Der 19. November dürfte für Michael Jackson kein besonders glücklicher Tag gewesen sein. Denn ausgerechnet an diesem Datum sorgte der King of Pop in zwei aufeinanderfolgenden Jahren für Schlagzeilen, die sein öffentliches Image schwer beschädigten.

Alles begann am 19. November 2002 in Berlin. Jackson hielt sich im luxuriösen Hotel Adlon auf, als sich zahlreiche Fans vor dem Gebäude versammelten. Um ihnen seinen damals neun Monate alten Sohn Prince Michael II., später als Blanket bekannt, zu zeigen, trat der Sänger auf den Balkon.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: Michael Jackson – Sein Leben in Bildern i ?

Was dann passierte, löste weltweite Empörung aus: Jackson hielt das Baby für wenige Sekunden über die Balkonbrüstung. Die Bilder gingen um die Welt. Der Sänger entschuldigte sich später und bezeichnete sein Verhalten als schrecklichen Fehler.

Doch genau ein Jahr später sollte der 19. November für Jackson erneut zum Albtraum werden.

Haftbefehl gegen Superstar

Am 19. November 2003 wurde in Kalifornien ein Haftbefehl gegen den Superstar erlassen. Die Behörden ermittelten wegen schwerwiegender Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen. Bereits am Vortag hatten Ermittler seine berühmte Neverland-Ranch durchsucht.

Jackson bestritt die Anschuldigungen vehement. Am 20. November stellte er sich schließlich den Behörden und wurde gegen eine Kaution von drei Millionen Dollar wieder freigelassen.

Der Fall entwickelte sich zu einem der aufsehenerregendsten Promi-Prozesse der Geschichte. Im Juni 2005 wurde Michael Jackson in sämtlichen zehn Anklagepunkten freigesprochen.

Dass sich ausgerechnet zwei derart einschneidende Ereignisse am selben Kalendertag abspielten, ist eine bemerkenswerte historische Kuriosität.

Michael Jackson starb am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren. Doch der 19. November bleibt ein Datum, an dem der King of Pop gleich zweimal innerhalb eines Jahres für weltweite Negativschlagzeilen sorgte.