i Mike Edwards am Cello. ABC Concert Screenshot Tragische Geschichte Bizarrer Tod! 600 Kilo Heu erschlägt Rockstar Er spielte mit einer der größten Rockbands der Welt. Doch das Leben von Mike Edwards endete durch einen Unfall, den man sich kaum ausdenken könnte. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es klingt wie eine Szene aus einem absurden Film, war aber eine tödliche Tragödie! Mike Edwards, ehemaliger Cellist der legendären Rockband Electric Light Orchestra (ELO), wurde im September 2010 Opfer eines Unfalls, der weltweit für Entsetzen sorgte.

Der Musiker war mit seinem Fahrzeug auf einer Landstraße in der englischen Grafschaft Devon unterwegs, als plötzlich ein riesiger Heuballen einen Hang hinunterrollte. Das rund 600 Kilogramm schwere Ungetüm durchbrach einen Zaun und eine Hecke, ehe es auf die Straße geriet.

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Dort traf es ausgerechnet Edwards' Fahrzeug. Der 62-Jährige hatte keine Chance und war sofort tot.

Besonders tragisch: Edwards war kein Unbekannter in der Musikwelt. Anfang der 70er-Jahre gehörte er zur Originalbesetzung von Electric Light Orchestra und stand bereits beim ersten Konzert der Band auf der Bühne. 1974 verließ er die Gruppe, die später mit Welthits wie "Mr. Blue Sky" und "Don't Bring Me Down" Musikgeschichte schrieb.

Angeklagten wurden freigesprochen

Doch mit seinem Tod war die Geschichte noch lange nicht vorbei. Zwei Männer mussten sich wegen möglicher Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften vor Gericht verantworten. Die Ermittlungen drehten sich um die Frage, ob der riesige Ballen ausreichend gesichert gewesen war.

Am 19. November 2012 fiel schließlich die Entscheidung: Die beiden Angeklagten wurden von den Vorwürfen freigesprochen. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatten.

Für die Familie des Musikers blieb ein unfassbarer Verlust. Sein Bruder setzte sich später dafür ein, stärker auf die Gefahren von Heuballen auf abschüssigen Feldern aufmerksam zu machen.

16 Jahre nach seinem Tod bleibt Mike Edwards' Schicksal eine der ungewöhnlichsten und tragischsten Geschichten der Rockmusik.