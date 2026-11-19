i John Lennon und Paul McCartney waren wohl nicht die allerbesten Freunde. APA Images Brief enthüllt "Halt die Klappe!" – Lennon rechnete mit McCartney ab Von wegen Beatles-Harmonie! Ein Brief von John Lennon an Paul McCartney enthüllte, wie tief die Gräben zwischen den einstigen Freunden wirklich waren. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 06:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie schrieben gemeinsam Musikgeschichte, doch hinter den Kulissen flogen ordentlich die Fetzen! Nach dem Ende der Beatles 1970 war das Verhältnis zwischen John Lennon und Paul McCartney alles andere als harmonisch. Wie heftig der Streit tatsächlich war, zeigte ein Brief, der im November 2016 für unglaubliche 29.843 Dollar versteigert wurde.

Das zwei Seiten lange Schreiben stammte vermutlich aus dem Jahr 1971 und war an Paul und dessen damalige Ehefrau Linda gerichtet. Lennon hatte darin offenbar endgültig die Nase voll.

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McCartneys blieben verheiratet

Auslöser war ein Brief von Linda, in dem sie Lennon unter anderem dafür kritisiert hatte, seinen Ausstieg bei den Beatles nicht öffentlich bekannt gegeben zu haben. Die Antwort des Musikers fiel alles andere als freundlich aus.

Lennon spottete über Linda und forderte sie sinngemäß auf, den Mund zu halten und Paul selbst schreiben zu lassen. Auch seinem ehemaligen Bandkollegen verpasste er eine ordentliche verbale Ohrfeige. Lennon warf McCartney vor, die Bedeutung der Beatles maßlos zu überschätzen.

Welcher Promi-Sohn schläft hier im Bus ein? i ?

Besonders pikant: Der Musiker machte auch seinem Ärger über den Umgang mit seiner Partnerin Yoko Ono Luft. Er fühlte sich von seinen einstigen Weggefährten ungerecht behandelt und machte daraus keinen Hehl.

Sogar die Ehe von Paul und Linda bekam ihr Fett weg. Lennon prophezeite den beiden sinngemäß, dass ihre Beziehung nicht mehr lange halten würde. Damit lag er allerdings gewaltig daneben: Die McCartneys blieben bis zu Lindas Tod 1998 verheiratet.

Am 17. November 2016 wechselte der historische Wutbrief schließlich bei einer Auktion in Boston für knapp 30.000 Dollar den Besitzer. Zwei Tage später machte die Geschichte international Schlagzeilen.

Aus dem einstigen Streit zweier Musiklegenden wurde damit Jahrzehnte später noch ein ziemlich lukratives Geschäft.