i Trymacs sieht Zarbex beim Spielen zu. Twitch Das könnte Nachspiel haben GTA 6 schon spielbar! Twitch-Stars tricksen bei Release Während Millionen noch auf den offiziellen Start von GTA 6 warten, zocken MontanaBlack, Trymacs und Zarbex bereits live vor Zehntausenden Zuschauern. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 15:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Gaming-Wahnsinn hat begonnen! Eigentlich erscheint "Grand Theft Auto VI" in Österreich erst am Donnerstag. Doch wer am Mittwoch einen Blick auf Twitch wirft, bekommt bereits das heiß ersehnte Spiel zu sehen.

MontanaBlack, Trymacs und Zarbex sind schon mittendrin. Auf einem Twitch-Screenshot vom Mittwochnachmittag verfolgen rund 84.600 Menschen MontanaBlack, weitere 60.800 schauen Trymacs zu und rund 55.500 sind bei Zarbex dabei.

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Der Trick mit Neuseeland

Doch wie kommen die Streamer überhaupt schon an das Spiel?

Die Erklärung liegt am anderen Ende der Welt. Weil Neuseeland Österreich zeitlich voraus ist, wurde "GTA 6" dort bereits freigeschaltet.

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Mit der sogenannten "Neuseeland-Methode" können Gamer versuchen, über entsprechende Regions- und Kontoeinstellungen früher auf das Spiel zuzugreifen.

MontanaBlack nimmt das Ganze sogar mit Humor. Auf Instagram behauptete er, für den Release extra mit einem Privatjet nach Neuseeland geflogen zu sein. Tatsächlich zeigen Aufnahmen den Streamer vor einem Greenscreen.

Ob und welche technischen Umwege die einzelnen Streamer nutzen, ist nicht abschließend geklärt.

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Droht jetzt sogar eine Sperre?

Ganz ohne Risiko könnte die Aktion allerdings nicht sein.

Streamer xRohat berichtete bereits vor dem Release, dass er von seinem Twitch-Ansprechpartner vor möglichen Konsequenzen gewarnt worden sei.

Wer das Spiel vor der Freigabe in seiner eigenen Region überträgt, könnte demnach Probleme mit den Plattformregeln bekommen.

Eine generelle Sperre für alle Nutzer der Neuseeland-Methode ist allerdings nicht bestätigt.

MontanaBlack scheint das Risiko gelassen zu sehen. Er erklärte, selbst eine mögliche Sperre würde er für die ersten Stunden mit dem Spiel in Kauf nehmen.