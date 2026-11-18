i Sky du Mont und Julia Schütze waren mehr als vier Jahre ein Paar. APA-Images / Starpix Trennung von ORF-Journalistin Liebes-Aus: Sky du Mont nimmt Schuld auf sich Sky du Mont und die Kärntner ORF-Journalistin Julia Schütze sind getrennt. Der Schauspieler erklärt, warum es keinen Rosenkrieg gibt. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 14:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach mehr als vier Jahren ist Schluss: Sky du Mont (79) und die Journalistin Julia Schütze (50) gehen getrennte Wege. Der Schauspieler hat das Liebes-Aus bestätigt, und macht klar, dass es zwischen den beiden keinen Streit gibt.

"Wir haben uns auseinandergelebt", sagte er gegenüber "Bunte". "Aber wir sind friedlich, es gibt keinen Streit und auch kein böses Blut." Und er stellt sich ausdrücklich vor seine Ex: "Ich möchte auch betonen, dass es an mir liegt, nicht an Julia."

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Funken per Videoschalte

Begonnen hatte ihre Liebe im Frühjahr 2022, und zwar vor dem Bildschirm. Schütze, die für den ORF arbeitet, interviewte du Mont für einen Podcast. Sie saß dabei im ORF-Landesstudio in Klagenfurt, er in seiner Wohnung in Hamburg. Trotz rund 830 Kilometern Luftlinie zwischen ihnen funkte es bei dem Gespräch.

Vor dem Alleinsein fürchtet sich der 79-Jährige heute nicht mehr. "Ich habe heute keine Angst mehr vor dem Alleinsein. Ich bin viel sicherer geworden und auch nicht mehr so verletzlich. Ich bin im Reinen mit mir."

Dass er nach einer Trennung im Guten mit seiner Ex verbunden bleibt, kennt man von du Mont schon. Mit Moderatorin Mirja du Mont (50) war er 16 Jahre verheiratet, 2017 wurden die beiden geschieden. Bis heute verstehen sie sich gut. Erst heuer erinnerte sich Mirja im Dschungelcamp an seine Worte nach der Trennung: "Ich bin dir nicht böse. Du hast alles richtig gemacht."