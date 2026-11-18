i Mariah Carey in New York. APA-Images / Action Press / XNY Was ist los mit ihr? "Kann kaum gehen" – Schock-Aufnahmen von Mariah Carey Besorgniserregende Bilder von Mariah Carey machen im Netz die Runde. Die Pop-Diva kann sich offenbar nur mühsam fortbewegen. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich ist Mariah Carey (57) gerade dabei, sich auf ihre große Weihnachtssaison vorzubereiten. Doch statt ihres Welthits "All I Want for Christmas Is You" sorgen nun ganz andere Aufnahmen für Gesprächsstoff.

Videos aus Brasilien zeigen die Sängerin beim Verlassen eines Gebäudes. Dabei bewegt sie sich auffällig langsam und muss sich am Arm einer Begleiterin festhalten.

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Die Szenen verbreiten sich derzeit rasant in den sozialen Netzwerken. In einem weiteren Clip wird die 57-Jährige von zwei Personen gestützt, während sie auf wartende Fans zugeht. Obwohl Carey freundlich lächelt und Autogramme gibt, wirkt ihr Gang unsicher.

"Sie sieht aus, als hätte sie Schmerzen", kommentiert ein besorgter Anhänger. Andere fragen sich, ob mit der Pop-Ikone gesundheitlich alles in Ordnung ist.

Muss die Sängerin operiert werden?

Besonders brisant: Laut Berichten des britischen Promi-Kolumnisten Rob Shuter soll Carey unter Hüftproblemen leiden und für 2027 sogar eine Operation mit künstlichem Hüftgelenk planen. Offiziell bestätigt wurden diese Behauptungen bislang nicht. Auch die Sängerin selbst hat sich zu den aktuellen Aufnahmen noch nicht geäußert.

Einige Fans vermuten hingegen eine deutlich harmlosere Erklärung. Carey trug bei einem der gefilmten Auftritte hohe Stiefel mit dünnen Absätzen. Zudem soll der Untergrund durch Regen rutschig gewesen sein.

Ob tatsächlich gesundheitliche Beschwerden hinter ihrem vorsichtigen Gang stecken, bleibt daher offen. Ihre Weihnachtstour führt die Sängerin derzeit durch Brasilien, wo sie auch am 21. November in Rio de Janeiro auftreten soll.