i Sky du Mont und ORF-Star Julia Schütze sind getrennt. APA-Images / dpa / Felix Hörhager Nach fünf Jahren Liebes-Aus! Sky du Mont und ORF-Star sind getrennt Nach fünf gemeinsamen Jahren ist alles aus! Schauspieler Sky du Mont und die österreichische Moderatorin Julia Schütze gehen ab sofort getrennte Wege. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 08:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet! Schauspieler Sky du Mont (79) und ORF-Moderatorin Julia Schütze (50) sind kein Paar mehr. Nach rund fünf Jahren Beziehung ist ihre Liebe Geschichte. Das bestätigte der Schauspieler jetzt gegenüber dem Magazin "Bunte".

Sky du Mont spricht über Trennung

"Wir haben uns auseinandergelebt", erklärt der 79-Jährige offen. Einen Rosenkrieg müssen die beiden allerdings nicht befürchten. Die Trennung sei ohne Streit verlaufen, zwischen den ehemaligen Partnern gebe es kein böses Blut.

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Dabei nimmt du Mont die Verantwortung für das Liebes-Aus ganz auf sich. Er betont ausdrücklich, dass die Gründe bei ihm und nicht bei seiner Ex-Freundin liegen würden.

Gemeinsames Liebesnest in Österreich

Die Liebesgeschichte der beiden begann 2022. Bereits fünf Jahre zuvor hatten sie sich bei einem Interview kennengelernt. Erst bei einem späteren Gespräch für Schützes Podcast funkte es schließlich zwischen den beiden. Im September 2022 machten sie ihre Beziehung öffentlich.

Für ihre Liebe hatten sich der Schauspieler und die Moderatorin sogar ein gemeinsames Zuhause in St. Pölten geschaffen. Trotzdem legten beide großen Wert auf ihre Unabhängigkeit und verbrachten immer wieder Zeit in getrennten Wohnungen.

Noch im August 2025 schwärmte du Mont davon, dass genau diese räumliche Distanz ihre Beziehung frisch halten würde. Auch darüber, im höheren Alter noch einmal die große Liebe gefunden zu haben, zeigte er sich damals glücklich.

Doch nun ist das Liebesglück endgültig vorbei. Für den Schauspieler ist es nicht die erste gescheiterte Beziehung. Er war bereits viermal verheiratet, zuletzt mit Mirja du Mont. Die Ehe ging 2016 nach 16 gemeinsamen Jahren in die Brüche. Aus der Beziehung stammen die beiden Kinder Tara und Fayn.