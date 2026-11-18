i Emanuel Pescari ist nach seinem ersten Marathon auf den Geschmack von Ausdauersport gekommen. Nächstes Jahr will er den Ironman machen. Instagram Österreicher verblüfft alle Er läuft 42 km! Stärkster Mann der Welt hat irren Plan Er stemmt Hunderte Kilo und gehört zu den stärksten Männern der Welt. Doch dem Österreicher Emanuel Pescari reicht das längst nicht mehr. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gewaltige Muskeln, tonnenschwere Gewichte und ein Weltmeistertitel: Emanuel Pescari weiß, wie man an seine körperlichen Grenzen geht. 2025 holte sich der ehemalige Krankenpfleger bei der Strongman-Weltmeisterschaft in Texas den Titel in der Gewichtsklasse bis 105 Kilo.

Jetzt will der Österreicher beweisen, dass in ihm nicht nur ein Kraftpaket, sondern auch ein echter Ausdauersportler steckt.

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Vom stärksten Mann zum Marathonläufer

Während andere Strongmen vor allem schwere Gewichte durch die Gegend schleppen, schnürte Pescari im September seine Laufschuhe. Beim Wörthersee-Marathon bewältigte der Muskelmann die volle Distanz von 42,195 Kilometern.

Eine enorme Belastung, selbst für einen durchtrainierten Weltmeister. Nach dem Rennen musste sich der Kraftsportler erst einmal erholen.

"Nach dem Marathon brauchte ich ein paar Tage, um mich zu erholen. Deshalb habe ich pausiert und meinem Körper Zeit gegeben, die Belastung des Marathons zu verarbeiten. Es scheint, als wäre mein Körper wieder bereit, etwas zu leisten. Also werde ich morgen wieder loslegen", erklärte er anschließend.

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Zwei extreme Ziele in nur einem Jahr

Doch wer glaubt, dass Pescari nach dem Marathon genug von Ausdauersport hat, liegt gewaltig daneben. Für 2027 hat sich der Österreicher gleich zwei gewaltige Herausforderungen vorgenommen.

"Nächstes Jahr möchte ich einen Ironman über die volle Distanz absolvieren und meinen fünften Strongman-Weltmeistertitel in der Klasse bis 105 Kilo holen. Ich werde beides im selben Jahr machen und die beiden Wettkämpfe zeitlich so nah wie möglich aneinanderlegen", kündigt er an.

Das bedeutet: Pescari will nicht nur erneut zu den stärksten Männern der Welt gehören, sondern auch einen der härtesten Ausdauerwettkämpfe absolvieren. Bei einem Ironman warten 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und ein abschließender Marathon über 42,195 Kilometer.