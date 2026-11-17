i Fans verspotten Robert Pattinson als James Bond Facebook, Instagram, Twitter "Sexyere Kartoffeln gesehen" Fans lachen über Robert Pattinson als neuen James Bond Robert Pattinson wird der neue James Bond. Doch die Wahl des Hollywood-Stars kommt längst nicht bei allen Fans gut an. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 18:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang wurde spekuliert, jetzt ist die Entscheidung gefallen: Robert Pattinson (40) tritt die Nachfolge von Daniel Craig (58) an und wird künftig als Geheimagent 007 über die Kinoleinwand flimmern.

Die Bekanntgabe sorgt im Netz allerdings für ordentlich Gesprächsstoff. Während einige Fans den Schauspieler feiern, können andere die Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen.

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"Batman kann nicht James Bond sein"

Vor allem Pattinsons Vergangenheit als Batman stößt manchen Fans sauer auf. Dass der Schauspieler nach seiner Rolle als dunkler Rächer nun auch noch den berühmtesten Geheimagenten der Welt verkörpern soll, sorgt für Diskussionen.

"Er wirkt nicht wie ein Alpha-Mann, ein Frauenheld oder ein Action-Typ." Ein anderer spottete im Netz: "Ich habe schon sexyere Kartoffeln gesehen."

In den sozialen Netzwerken gehen die Meinungen weit auseinander. Einige halten die Besetzung für einen Fehlgriff und hätten lieber einen anderen Schauspieler im Smoking gesehen. Besonders Henry Cavill (43) galt bei vielen Fans als Wunschkandidat.

"Batman kann nicht James Bond sein", kritisiert ein anderer User.

Doch es gibt auch zahlreiche positive Stimmen. Unterstützer loben Pattinsons schauspielerische Vielseitigkeit und sind gespannt darauf, wie er der legendären Figur seinen eigenen Stempel aufdrücken wird.

Vom Vampir zum Geheimagenten

Für den 40-Jährigen ist es der nächste große Karriere-Meilenstein. Seinen internationalen Durchbruch feierte Pattinson als Vampir Edward Cullen in der "Twilight"-Reihe. Später bewies er unter anderem als Batman, dass er auch düstere Helden verkörpern kann.

Regie beim kommenden Bond-Abenteuer führt "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve. Bis Pattinson erstmals als 007 im Kino zu sehen sein wird, müssen sich die Fans allerdings noch gedulden. Der Film wird voraussichtlich erst 2028 erscheinen.