i Leonardo DiCaprio feierte am Wochenende seinen 52. Geburtstag in Beverly Hills. REUTERS/Daniel Cole Jung und leicht bekleidet Bus voller Frauen! So feiert DiCaprio Geburtstag Zur Geburtstagsparty von Leonardo DiCaprio kamen Hollywood-Stars, und ein ganzer Minibus voller junger Frauen. Im Netz sorgt das für Spott. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein weißer Partybus, neun leicht bekleidete Frauen und jede Menge Prominenz: Leonardo DiCaprio (52) hat am Samstagabend in Beverly Hills seinen Geburtstag nachgefeiert, und zwar so, wie man sich eine Hollywood-Party gern vorstellt. Als der Bus vor dem privaten Anwesen hielt, staunten nicht nur die Paparazzi.

Wer die jungen Frauen waren, ist großteils unbekannt. Unter ihnen war allerdings Courtney Boerner (28), bekannt aus der US-Version von "Love Island". Im Netz sorgen die Bilder, die "Times Now" vorliegen, für reichlich Spott. "Wie besorgt man sich bitte einen ganzen Bus voller Frauen?", fragte ein User.

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Viele fühlten sich an eine Szene aus "The Social Network" erinnert, in der junge Frauen zu einer College-Party gekarrt werden. Andere zogen Parallelen zu DiCaprios eigenem Film "The Wolf of Wall Street" mit seinen exzessiven Partyszenen.

Al Pacino, Jeff Bezos und Justin Trudeau

Hinter verschlossenen Türen feierte zudem eine beeindruckende Gästeschar. Fotografen erwischten unter anderem Al Pacino (86), DiCaprios langjährigen Freund Tobey Maguire (51), der die Torte mitbrachte, Orlando Bloom (49), Cara Delevingne (34), Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (54). Rapper 50 Cent (51) legte sogar einen Überraschungsauftritt hin. Sein Fazit auf Instagram: "Leos Party war verrückt!"

Dass DiCaprio ein Faible für jüngere Frauen hat, ist kein Geheimnis. Seit mehr als drei Jahren ist er allerdings mit dem italienischen Model Vittoria Ceretti (28) zusammen, öffentlich zeigen sich die beiden nur selten.

Laut "Page Six" war Ceretti auch bei der Geburtstagsfeier dabei. Bei den Oscars im März hatte DiCaprio sie erstmals zu einer großen Preisverleihung mitgenommen, über den roten Teppich gingen die beiden aber getrennt.