i Renée Hoenderkamp verkündete ihre Schwangerschaft im britischen Fernsehen. Instagram/drreneehoenderkamp Live im TV Mit 59 Jahren: Moderatorin verkündet Schwangerschaft Ihre Kollegen waren sprachlos: Die britische Ärztin und Moderatorin Renée Hoenderkamp erwartet mit 59 ihr drittes Kind. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Nachricht kam für alle überraschend: Renée Hoenderkamp (59) ist schwanger. Die britische Ärztin und TV-Moderatorin verkündete die Neuigkeit am Wochenende live in einer Sendung des Senders GB News, für den sie seit 2021 vor der Kamera steht.

"Ich habe heute Neuigkeiten für die Runde, von denen sie noch nichts weiß, und sonst auch niemand", leitete sie ein. "Ich werde bald Mutter von drei Kindern, und ich bin derzeit in der zwölften Woche schwanger." Ihre Kollegen am Tisch blieben für einen Moment sprachlos.

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Mit eingefrorenen Eizellen

Schwanger wurde Hoenderkamp mithilfe zuvor eingefrorener Eizellen, nach drei Runden künstlicher Befruchtung in einer Klinik in Polen. Dorthin sei sie gegangen, weil viele britische Kliniken Frauen über 55 ablehnen. Leicht war der Weg nicht: Mehrmals habe sie im Studio gesessen und bereits gewusst, dass ein weiterer Versuch gescheitert war.

Es ist nicht ihr erstes spätes Mutterglück. Ihren Sohn Calum (37) bekam sie zwar bereits mit 21 Jahren, ihre Tochter jedoch erst mit 51. Die Kleine ist heute sieben. Mit ihrem Partner Colin wird die Familie nun noch größer.

Für ihre Entscheidung erntet Hoenderkamp auch Kritik. Sie selbst sieht das gelassen: Sie achte sehr auf ihre Fitness, könne natürlich aber nicht vorhersagen, was die Zukunft bringe. In einem Gastbeitrag für GB News stellte sie außerdem eine Frage, die viele beschäftigt: Warum werde bei älteren Vätern das Alter kaum hinterfragt, bei älteren Müttern aber schon?