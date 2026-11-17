i Mit Partybecher! Pitbull überrascht Fans in Wien zvg Fans empfangen ihn um 2 Uhr "Dale!" – Mega-Star Pitbull ist in Wien gelandet Mr. Worldwide ist in der Hauptstadt angekommen! Mitten in der Nacht landete Pitbull in Wien und nahm sich trotz der späten Stunde Zeit für seine Fans. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Dale!" – Wien darf sich auf eine ordentliche Portion Party-Stimmung freuen! Am Mittwoch, dem 18. November, bringt US-Superstar Pitbull (45) die Wiener Stadthalle zum Beben.

Schon in der Nacht auf Dienstag landete der Rapper gegen 2 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat. Und dort wurde Mr. Worldwide bereits sehnsüchtig von seinen Fans erwartet.

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Pitbull überrascht Fans am Flughafen

Wie ein "Heute"-Leser berichtet, warteten trotz der ungewöhnlichen Uhrzeit einige Fans auf den Weltstar. Und die wurden nicht enttäuscht! Statt einfach an seinen Anhängern vorbeizugehen, zeigte sich der 45-Jährige von seiner besten Seite.

Pitbull begrüßte die wartenden Fans persönlich per Handschlag. Auch für gemeinsame Fotos und Autogramme nahm sich der Musiker mitten in der Nacht Zeit.

Dabei zeigte sich der Rapper gewohnt lässig: Mit cooler schwarzer Sonnenbrille, Kappe und einem roten Partybecher in der Hand. Von Müdigkeit oder schlechter Laune offenbar keine Spur.

Nach 14 Jahren zurück in Wien

Der Besuch des Rappers ist für seine österreichischen Fans etwas ganz Besonderes. Schließlich liegt sein letzter Auftritt in Wien bereits 14 Jahre zurück. Zuletzt stand Mr. Worldwide 2012 in der Bundeshauptstadt auf der Bühne.

Am 18. November soll die lange Wartezeit endlich ein Ende haben. Dann bringt Pitbull seine größten Party-Hits in die Wiener Stadthalle. Unterstützung bekommt er dabei von Rap-Kollege Lil Jon.