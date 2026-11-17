i Bei Loredana und BVB-Fußballer Karim Adeyemi scheint alles zu stimmen. instagram/loredana Sie will trotzdem Nachwuchs "Schwere Jahre" – Loredana spricht über zweites Kind Rapperin Loredana wünscht sich Kinder mit Karim Adeyemi. Doch nach schmerzhaften Erfahrungen aus früheren Beziehung will sie nichts überstürzen. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 10:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Familienzuwachs bei Loredana? Seit Monaten halten sich Gerüchte, dass die Schweizer Rapperin und Fußballstar Karim Adeyemi bereits heimlich Eltern geworden sein könnten.

Besonders ein Foto, auf dem die Musikerin mit einem Säugling zu sehen war, hatte die Spekulationen angeheizt. Doch jetzt spricht Loredana selbst über ihre Familienplanung – und wird dabei überraschend emotional.

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Loredana ohne Schminke i ?

In einer Fragerunde auf Instagram verrät die 32-Jährige, dass sie sich durchaus ein weiteres Kind wünscht. Allerdings brauche sie nach den Erfahrungen ihrer Vergangenheit noch etwas Zeit.

"Kinderwunsch? Natürlich… aber ich glaube, nach allem was ich in meiner letzten Beziehung durchgemacht habe, brauche ich einfach noch Zeit", erklärt die Rapperin.

"Ich möchte es diesmal anders machen"

Loredana ist bereits Mutter einer Tochter. Hana stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Rapper Mozzik, mit dem sie nach der Trennung immer wieder öffentlich aneinandergeraten war.

Die schwierige Vergangenheit hat offenbar Spuren hinterlassen. Für ein mögliches zweites Kind wünscht sich die Musikerin deshalb vor allem eines: ein harmonisches Verhältnis zwischen den Eltern, unabhängig davon, was die Zukunft bringen könnte.

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"Ich wünsche mir für mein zweites Kind Eltern, die sich verstehen und respektieren. Egal was irgendwann zwischen ihnen passiert", schreibt sie.

Besonders bewegend ist ihre Erklärung, weshalb ihr dieser Wunsch so wichtig ist: "Ich möchte nicht, dass mein Kind das erleben muss, was Hana und ich all die Jahre durchgemacht haben."

Es seien schwere Jahre gewesen. Genau deshalb wolle sie beim nächsten Mal vieles anders machen – mit Liebe, Sicherheit und vor allem Frieden.

Gerüchte um heimliches Baby

Zuletzt war in sozialen Netzwerken immer wieder spekuliert worden, ob Loredana und Adeyemi bereits ein gemeinsames Kind hätten. Ein Foto mit einem Baby sorgte zusätzlich für Verwirrung.

Nach den aktuellen Aussagen der Rapperin gibt es dafür allerdings keinen Anlass. Sie spricht ausdrücklich von einem zukünftigen Kinderwunsch und erklärt, weshalb sie damit noch warten möchte.