i Soberl lacht jetzt auf der Langobardenstraße. Leser Er hätte es geliebt Bewegendes Andenken: Soberl lächelt auf die Donaustadt In der Wiener Donaustadt erinnert jetzt ein riesiges Wandgemälde an den verstorbenen Soberl. Streetart-Künstler Naskool hat ihm ein Denkmal gesetzt. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 09:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Hut sitzt, die Gitarre hängt um die Schulter und das Lächeln ist so breit, als würde er gleich den nächsten Schmäh auspacken. Wer in der Wiener Donaustadt an der Langobardenstraße bei der Hardeggasse vorbeikommt, wird seit Kurzem von einem alten Bekannten angelächelt: Martin "Soberl" Sobotka.

Der im September 2025 verstorbene Frontmann der Austropop-Kultband Wiener Wahnsinn wurde auf einer Garagenfassade mit einem riesigen Schwarz-Weiß-Porträt verewigt. Geschaffen hat das beeindruckende Kunstwerk Streetart-Künstler Stefan "NaSkool" Fenzal.

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Die Idee dazu stammt von Musikmanager Peter Pernica und dem Donaustädter Moderator Matthias "Maz" Hobiger. Gemeinsam wollten sie ihrem verstorbenen Freund ein Denkmal setzen, das ihn genau dort zeigt, wo sein Herz zu Hause war.

Ein echtes Donaustädter Original

Denn Soberl war nicht einfach nur irgendein Musiker aus Wien. Er war ein Donaustädter durch und durch. Mit seiner Band Wiener Wahnsinn, die 1999 gegründet wurde, begeisterte er über Jahrzehnte hinweg die Austropop-Fans.

Trauer um Sänger von Wiener Wahnsinn – Tausende nehmen Abschied i ?

Mit viel Wiener Schmäh, einer markanten Stimme und jeder Menge Leidenschaft spielte sich die Gruppe in die Herzen ihres Publikums. Das zweite Album "Gar ned so deppert" schaffte es sogar auf Platz vier der österreichischen Charts.

Seinem Heimatbezirk widmete Soberl mit "Donaustadt" eine eigene musikalische Liebeserklärung. Der Song wurde für viele Fans zur inoffiziellen Hymne des 22. Bezirks.

Umso passender ist es, dass der Sänger nun ausgerechnet hier einen festen Platz im Straßenbild bekommen hat.

Sein Tod erschütterte die Musikszene

Am 19. September 2025 wurde Soberl völlig überraschend aus dem Leben gerissen. Er war gerade einmal 51 Jahre alt geworden und hatte nur drei Tage zuvor Geburtstag gefeiert.

Eigentlich hätte er an diesem Abend mit Wiener Wahnsinn beim Ottakringer Kirtag auftreten sollen. Doch der Auftritt wurde kurzfristig abgesagt. Wenig später folgte die erschütternde Nachricht von seinem Tod.

Dieser Tisch ist nur "Soberl" gewidmet. Insta/Jussi

Die Anteilnahme war gewaltig. Tausende Fans, Freunde und Weggefährten trauerten um den Sänger. Seine Bandkollegen erklärten damals: "Wir sind unendlich traurig und können es nicht fassen."

Auch zahlreiche Musikerkollegen, darunter Christopher Seiler, Gary Lux und Carl Peyer, verabschiedeten sich öffentlich von Soberl. Selbst im Fußballstadion wurde seiner gedacht: Beim Heimspiel der Wiener Austria gegen die SV Ried erklang die Wiener-Wahnsinn-Hymne "Donaustadt", während Fans mit einem Spruchband an den Musiker erinnerten.

Am 10. Oktober 2025 wurde schließlich am Wiener Zentralfriedhof eine öffentliche Verabschiedung organisiert, damit auch seine zahlreichen Fans persönlich Abschied nehmen konnten.

Jetzt bleibt sein Lächeln für immer

Dass Soberl bis heute unvergessen ist, zeigt nun das neue Wandgemälde. Auf der Fassade an der Langobardenstraße 59A blickt er mit seiner Gitarre über jenen Bezirk, den er so sehr liebte.

"Soberl war einer von uns", erklärten die Initiatoren Peter Pernica und Matthias Hobiger anlässlich des Kunstwerks. Mit seiner Musik und seiner Art habe er unzähligen Menschen besondere Momente geschenkt.

Es ist nicht das erste Andenken an den beliebten Musiker. Bereits im März wurde ihm im Donaustädter Lokal "Jussi" ein eigener Tisch gewidmet. Nun ist die Erinnerung an ihn auch für alle sichtbar, die täglich durch den Bezirk fahren.

Und vielleicht ist genau das das Schönste an diesem Denkmal: Soberl schaut nicht traurig von der Wand. Er lächelt.