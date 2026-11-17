i Lena Meyer-Landrut meldet sich. IMAGO/Future Image Fans atmen auf Nach 2 Jahren: Lena Meyer-Landrut gibt Lebenszeichen Seit 2024 ist Lena Meyer-Landrut von der Bildfläche verschwunden. Jetzt meldet sich die ESC-Siegerin überraschend zurück. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 08:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo steckt eigentlich Lena Meyer-Landrut (35)? Diese Frage stellen sich ihre Fans seit mittlerweile mehr als zwei Jahren.

Nach gesundheitlichen Problemen hatte sich die Sängerin im Sommer 2024 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Konzerte, Interviews und neue Musik? Fehlanzeige!

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Jetzt gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen. Auf TikTok veröffentlichte ein Fan ein Video mit dem Wunsch, Lena möge zu Weihnachten ihr Comeback feiern.

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Tatsächlich reagierte die Sängerin höchstpersönlich auf den Beitrag. Ihre knappe Antwort: "Dauert noch bisschen", gefolgt von einem Herz-Emoji.

Fans hoffen – zumindest ein bisschen

Für ihre Anhänger ist das zumindest ein Hoffnungsschimmer. Schließlich musste die "Satellite"-Interpretin im Juni 2024 wegen heftiger Bauch- und Nierenschmerzen zunächst ein Konzert in München absagen. Wenig später zog sie die Reißleine und strich ihre gesamte Tournee.

Wann Lena tatsächlich wieder auf der Bühne stehen wird, bleibt offen. Konkrete Pläne oder einen Termin hat die 35-Jährige nicht genannt. Die kurze Nachricht deutet aber zumindest darauf hin, dass sie eine Rückkehr nicht ausgeschlossen hat.