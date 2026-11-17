i Offenbar ist zwischen Manuel und Anika Neuer alles vorbei. IMAGO/ActionPictures Seine Frau spricht jetzt "Baby erst drei Monate" – Ehe von Manuel Neuer am Ende Der Bayern-Torhüter und seine Ehefrau Anika sollen sich getrennt haben. Dabei kam erst im August ihr zweites gemeinsames Kind zur Welt. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet! Fußballstar Manuel Neuer (40) und seine Ehefrau Anika (26) gehen offenbar getrennte Wege. Wie die "Bunte" berichtet, ist die Ehe des einstigen Traumpaares zerbrochen. Besonders überraschend: Erst vor knapp drei Monaten wurden die beiden zum zweiten Mal Eltern.

Dabei schien das Familienglück perfekt. Seit rund sechs Jahren waren der Bayern-Keeper und die ehemalige Handballerin ein Paar. Im November 2023 heirateten sie heimlich standesamtlich, im Juli 2025 folgte eine mehrtägige Traumhochzeit in Südtirol. Im August dieses Jahres kam ihr zweiter gemeinsamer Sohn zur Welt.

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Öffentlich reden sie nicht

Laut "Bunte" sollen die beiden trotz der Trennung weiterhin eng miteinander verbunden bleiben. Anika wohne demnach sogar noch im gemeinsamen Haus am Tegernsee. Vor allem für ihre beiden kleinen Söhne Luca und dessen jüngeren Bruder wolle das Paar weiterhin gemeinsam da sein.

Auch sportlich durchlebt Neuer derzeit schwierige Zeiten. Der Torhüter hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und musste erneut pausieren. Öffentlich bestätigt haben die beiden das Ehe-Aus bislang nicht. Über die Gründe für die angebliche Trennung ist nichts bekannt.