i Guido Maria Kretschmer hat sie beim Zuschauen nur aufgeregt. RTL+ Guido ist fassungslos "Hat 'ne Meise" – "Shopping Queen" kauft keine Kleidung Bei "Shopping Queen" sollen Teilnehmerinnen mit begrenztem Budget das perfekte Outfit zusammenstellen. Eine Österreicherin sorgt für Staunen. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich hatte Steffi aus Salzburg beste Voraussetzungen, um bei der beliebten VOX-Sendung zu glänzen. Ganze 700 Euro standen ihr zur Verfügung, um einen Look zum Motto "Tracht reloaded – kreiere einen modernen Look mit Tradition" zu kreieren.

Doch die damals 26-Jährige schaffte etwas, das zuvor noch keiner Kandidatin gelungen war: Sie kaufte kein einziges Kleidungsstück.

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700 Euro und trotzdem kein neues Outfit

Der ungewöhnliche Auftritt ereignete sich bereits 2019. Steffi hatte sogar einen Joker eingesetzt, um ihr ursprüngliches Budget um 200 Euro aufzustocken. Doch das zusätzliche Geld brachte ihr wenig.

Die Salzburgerin hatte eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie ihr Outfit aussehen sollte. Dazu kam, dass sie mit ihrer Kleidergröße 32 bis 34 nur schwer passende Stücke fand. Statt einen Kompromiss einzugehen, entschied sie sich schließlich, überhaupt nichts zu kaufen.

Ganz ohne Veränderung wollte die Kandidatin allerdings nicht auf den Laufsteg. Für stolze 200 Euro ließ sie sich eine extravagante Frisur zaubern, die an ein Geweih erinnern sollte. Die restlichen 500 Euro blieben unangetastet.

Guido Maria Kretschmer kann es nicht glauben

Als Steffi schließlich in ihrer ursprünglichen Kleidung vor die anderen Kandidatinnen trat, war die Überraschung groß. Auch Modeexperte Guido Maria Kretschmer (61) traute seinen Augen kaum.

"Das hatten wir echt noch nie", zeigte sich der Designer verblüfft. Einen frechen Kommentar konnte er sich ebenfalls nicht verkneifen: "Da ist eigentlich nicht viel passiert und viele würden jetzt sagen, die hat 'ne Meise."

Ganz neu war die Situation allerdings nicht. Bereits 2018 hatte eine Teilnehmerin namens Pepe aus Köln Schwierigkeiten, passende Kleidung zu finden. Sie kaufte damals immerhin eine Lederjacke und spendete das übrige Geld später für einen guten Zweck.

Steffi blieb damit die erste Kandidatin, die bei "Shopping Queen" tatsächlich kein einziges neues Kleidungsstück mit nach Hause nahm.