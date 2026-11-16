i Edda Pilz Instagram "Einfach crazy" Edda Pilz gibt Followern Schuld an Beauty-Eingriff Reality-Star Edda Pilz hat sich erneut die Nase operieren lassen. Jetzt rechnet sie mit ihren Followern ab. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum hat sich Edda Pilz zum zweiten Mal unters Messer gelegt, steht ihre neue Nase bereits im Mittelpunkt heftiger Diskussionen.

Obwohl der Heilungsprozess noch längst nicht abgeschlossen ist, wird das Ergebnis ihrer Schönheitsoperation im Netz schon fleißig bewertet. Für die Influencerin ist damit eine Grenze überschritten.

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Fans machen sie unsicher

Auf Instagram teilt die 25-Jährige einen Screenshot, auf dem zwei Nutzerinnen über ihre neue Nase diskutieren. Die eine findet sie "zu stupsig", die andere "zu lang". Auch die Nasenspitze wird kritisiert. Dabei ist noch gar nicht absehbar, wie das endgültige Ergebnis aussehen wird.

Edda kann über die ungefragten Bewertungen nur den Kopf schütteln. Sie bezeichnet das Verhalten als "einfach crazy". Besonders ärgert sie, dass Menschen einerseits dazu ermutigt werden, sich selbst zu lieben, andererseits aber ständig mit Kritik an ihrem Aussehen konfrontiert sind.

Damit macht die Influencerin ihre Kritiker für den Druck mitverantwortlich, der Menschen dazu bringen kann, ihr Äußeres verändern zu wollen.