i Aufnahmen aus einem Gespräch mit der Polizei. APA-Images / AFP / Metropolitan Police Er muss für 10 Jahre sitzen "Bin unschuldig!" – Brand schickt Botschaft aus Häfn Nach seiner Verurteilung zu zehneinhalb Jahren Gefängnis meldet sich Russell Brand erstmals zu Wort. Seine Ehefrau verliest eine Nachricht. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 15:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russell Brand (51) sitzt hinter Gittern, doch von Reue ist in seiner ersten öffentlichen Botschaft aus dem Gefängnis nichts zu hören. Der britische Schauspieler wurde wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt.

Jetzt hat seine Ehefrau Laura Gallacher (39) eine Nachricht ihres Mannes im gemeinsamen YouTube-Format "Sunday Service" vorgelesen.

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"Wie ihr wisst, bin ich der Straftaten, für die ich inhaftiert wurde, nicht schuldig", behauptet Brand darin. Anschließend fügt er hinzu, dass etwas Merkwürdiges vor sich gehe. Trotz des Schuldspruchs hält der ehemalige Ehemann von Katy Perry weiterhin an seiner Unschuld fest.

Inzwischen wurde Brand in das Gefängnis HMP Littlehey in Cambridgeshire verlegt. Die Haftanstalt ist auf männliche Sexualstraftäter spezialisiert.

Brand spricht auch über Mithäftlinge

In seiner Botschaft lobt der 51-Jährige überraschend das Gefängnispersonal. Die Mitarbeiter seien stark, freundlich und engagiert.

Auch über seine Mithäftlinge spricht Brand. Er wisse nicht, welche von ihnen unschuldig seien, und sehe sich nicht in der Position, über andere zu urteilen.

Zum Schluss bittet er seine Anhänger, seine Familie zu unterstützen und füreinander zu beten. Seine Ehefrau kämpfte beim Vorlesen der letzten Zeilen mit den Tränen.