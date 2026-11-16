i Giuliano JOYN_Clemens Sigel "Paar Tage offline" Innere Blutungen! Reality-Star muss operiert werden Große Sorge um Giuliano Lorenzo Hediger! Der Reality-Star liegt mit inneren Blutungen im Krankenhaus. Jetzt steht ihm sogar eine Operation bevor. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 13:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte Giuliano Lorenzo Hediger bald wieder im Boxring stehen. Doch daraus wird vorerst nichts. Der Schweizer Reality-Star hat derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und muss im Krankenhaus behandelt werden.

Seine Fans informierte er persönlich über Instagram über seinen Zustand. "Ich bin erst mal ein paar Tage offline. Ich bin im Krankenhaus. Ich habe irgendwie innere Blutungen", erklärte er in seiner Story.

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Die Ärzte würden derzeit versuchen, die Ursache herauszufinden. Allerdings ziehen sich die Untersuchungen offenbar länger hin als erwartet.

Reality-Star muss unters Messer

Was genau hinter den Blutungen steckt, weiß der ehemalige "Love Fool"-Kandidat selbst noch nicht. Um Klarheit zu bekommen, sollen unter anderem eine Computertomografie und möglicherweise eine Magenspiegelung durchgeführt werden.

Wenig später folgte bereits das nächste beunruhigende Update. Giuliano muss offenbar länger im Krankenhaus bleiben als zunächst gedacht. "Morgen früh steht eine OP an, bei der die Blutung gestoppt werden soll", teilte er seinen Followern mit. Er hoffe, dass danach endlich alles überstanden sei.

Boxkampf muss warten

Dabei hatte der Reality-Star erst vor wenigen Wochen große Pläne geschmiedet. Giuliano wollte erneut in den Boxring steigen und hatte dafür bereits zwei mögliche Gegner im Visier: Tim Kühnel (30) und Unternehmer Can Kaplan.

Letzterer hatte sich im Vorfeld siegessicher gezeigt und Giuliano einen einfachen Kampf prophezeit. Der Schweizer ließ das nicht auf sich sitzen und forderte ihn öffentlich heraus. Sogar seine Fans sollten bei der Wahl seines Gegners mitentscheiden dürfen.

Doch die sportlichen Pläne müssen nun warten. Für Giuliano steht vorerst seine Gesundheit im Mittelpunkt. Wann er das Krankenhaus wieder verlassen kann, ist noch unklar.