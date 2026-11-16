i Gerard Depardieu entschuldigt sich plötzlich. APA-Images / AFP / JULIEN DE ROSA Clip ist aufgetaucht Neues Sex-Video! Depardieu zieht Berufung zurück Das bringt Gérard Depardieu erneut in Bedrängnis. Jetzt zieht der Schauspieler seine Berufung gegen ein Urteil wegen sexueller Übergriffe zurück. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Wendung im Skandal um Gérard Depardieu (77)! Der französische Schauspieler hat seine Berufung gegen eine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe zurückgezogen.

Damit wird das Urteil aus dem Mai 2025 rechtskräftig. Der "Asterix"-Star war zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil er während Dreharbeiten zwei Frauen sexuell belästigt hatte.

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Brisant ist der Zeitpunkt der Entscheidung. Nur einen Tag vor Bekanntwerden des geplanten Berufungsrückzugs veröffentlichten die französischen Medien "Le Média" und "Mediapart" bislang unbekannte Aufnahmen aus dem Jahr 2011.

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Darauf ist zu sehen, wie Depardieu während der Dreharbeiten zur Komödie "Turf" eine junge Statistin wiederholt an Gesäß und im Intimbereich berührt, während sie versucht, seine Hand wegzuschieben.

Schauspieler entschuldigt sich plötzlich

Die damals 22-jährige Frau namens Olivia berichtet, dass Depardieu ihr auch in den Ausschnitt gegriffen und mehrfach ihre Brüste berührt habe. Laut "Mediapart" waren diese Berührungen nicht Teil des Drehbuchs. Eine Casting-Direktorin habe sogar eingreifen müssen, um weitere Übergriffe zu verhindern. Der Vorfall ist nicht Gegenstand des nun rechtskräftigen Urteils.

Am Montag folgte schließlich eine überraschende Erklärung des Schauspielers. Depardieu räumte ein, am Filmset häufig vulgäre, sexuell anzügliche Witze gemacht zu haben.

Er habe inzwischen erkannt, dass es eine Grenze zwischen Frechheit und Beleidigung gebe. Allen Menschen, die durch sein Verhalten gelitten hätten, sprach er seine aufrichtige Entschuldigung aus. Er gehöre einer Welt an, die nicht mehr existiere, erklärte der 77-Jährige.

Ob das aufgetauchte Video tatsächlich zu seinem Rückzug geführt hat, ist nicht bekannt. Juristisch könnte Depardieu allerdings weiterer Ärger drohen: In einem separaten Verfahren wird ihm vorgeworfen, die Schauspielerin Charlotte Arnould 2018 vergewaltigt zu haben.Diese Anschuldigung bestreitet er.

Am 26. November soll entschieden werden, ob er sich deshalb vor Gericht verantworten muss.