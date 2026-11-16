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Alex Warren kracht zu Boden.
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Das tut weh!

Schleim-Dusche: Popstar Alex Warren stürzt von Bühne

Das ging schief! Nach einer gewaltigen Schleim-Dusche bei den Kids' Choice Awards wollte Alex Warren seine Freunde umarmen. Doch er verlor den Halt.
Von Heute Entertainment
16.11.2026, 09:22
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Autsch, das dürfte wehgetan haben!

US-Sänger Alex Warren (26), der mit seinem Hit "Ordinary" weltweit die Charts stürmte, sorgte bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards für einen unfreiwillig komischen Moment.

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Nachdem er zum großen Finale der Show mit einer ordentlichen Ladung grünem Schleim überschüttet worden war, wollte er offenbar noch seine Freunde umarmen.

Doch der glitschige Abgang ging gehörig daneben. Als Warren von der Bühne laufen wollte, rutschte er auf dem mit Schleim bedeckten Boden aus und stürzte heftig nach vorne.

Auf einer Aufnahme ist zu sehen, wie der Sänger das Gleichgewicht verliert und zu Boden fällt. Umstehende strecken noch ihre Hände nach ihm aus.

Sänger sucht selbst nach Sturz-Video

Der 26-Jährige nahm den Zwischenfall offenbar mit Humor. Auf Instagram fragte er seine Fans anschließend, ob irgendjemand seinen Sturz gefilmt habe. "Ich möchte lachen", erklärte er dazu.

Offenbar hatte der Musiker selbst keine Aufnahme des peinlichen Moments.

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Lange musste er allerdings nicht suchen. Tatsächlich hatte jemand den spektakulären Abgang mit dem Handy festgehalten.

Das Video zeigt, wie Warren nach seiner Schleim-Dusche plötzlich die Beine wegrutschen. Ob er sich bei dem Sturz verletzt hat, ist nicht bekannt. Seinen Humor scheint der Popstar jedenfalls nicht verloren zu haben.

red, 16.11.2026, 09:22
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