i Mabel Lowe postet ein Selfie. Instagram "I miss you" Mit nur 13 Jahren tot! Tochter von TV-Star trauert Die Tochter von Schauspieler Chad Lowe erinnert mit bewegenden Worten an ihre verstorbene Schwester Fiona. Sie wurde nur 13 Jahre alt. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist ein Schicksalsschlag, den keine Familie erleben möchte. Hollywood-Schauspieler Chad Lowe (58) und seine Ehefrau Kim Painter mussten Ende September den Tod ihrer Tochter Fiona verkraften. Das Mädchen starb im Alter von nur 13 Jahren. Nun hätte Fiona ihren 14. Geburtstag gefeiert.

An diesem besonders schweren Tag meldete sich ihre ältere Schwester Mabel (17) auf Instagram zu Wort. In ihrer Story veröffentlichte sie mehrere gemeinsame Fotos, darunter Aufnahmen aus ihrer Kindheit und ein neueres Spiegel-Selfie.

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Dazu schrieb sie die herzzerreißenden Worte: "Happy birthday Fiona. I miss you." Auf Deutsch: "Alles Gute zum Geburtstag, Fiona. Ich vermisse dich."

Fiona war am 29. September gestorben. Wie die Gerichtsmedizin von Los Angeles später bestätigte, nahm sich die 13-Jährige das Leben.

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Familie hält zusammen

Die Familie hatte sich nach ihrem Tod mit einer emotionalen Erklärung an die Öffentlichkeit gewandt und Fiona als liebevolles, intelligentes und kreatives Mädchen beschrieben, das besonders für das Tanzen brannte.

Bereits kurz nach dem Tod ihrer Schwester hatte Mabel öffentlich Abschied genommen und geschrieben, dass sie sich gewünscht hätte, Fionas kurzes Leben wäre leichter gewesen.

Neben Mabel haben Chad Lowe, der jüngere Bruder von Hollywood-Star Rob Lowe, und seine Ehefrau noch eine zehnjährige Tochter namens Nixie. Die Familie bittet weiterhin darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.