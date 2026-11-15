i Wiener Teenie Mia trifft Heidi Klum und Tom Kaulitz in Wien. Reuters Unvergesslicher Moment Heidi und Tom machen Wienerin (14) überglücklich Für die 14-jährige Wienerin wurde ein Spaziergang durch die City zu einem einmaligen Erlebnis. Plötzlich traf sie ihren großen Idolen Tom Kaulitz. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 19:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heidi Klum (53) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (37) sorgen derzeit in Wien für Aufsehen. Der Gitarrist ist mit seiner Band "Tokio Hotel" in der österreichischen Hauptstadt, wo am Sonntag ein Konzert in der Wiener Stadthalle auf dem Programm steht. Seine berühmte Ehefrau begleitet ihn auf Tour und erkundet mit ihm die Stadt.

Neben einem Schnitzel-Besuch bei Figlmüller und einem Abstecher zum Christkindlmarkt am Stephansplatz nimmt sich das Promi-Paar offenbar auch Zeit für seine Fans. Bereits am Samstag sorgte Heidi bei einem Spaziergang durch Wien für Begeisterung. Nun erreichte "Heute" ein weiteres besonderes Fan-Erlebnis.

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Für Mia (14) geht ein Traum in Erfüllung

Die 14-jährige Wienerin Mia Kop ist ein riesiger "Tokio Hotel"-Fan. Als sie am Samstag durch die Wiener Innenstadt spazierte, traute sie wohl ihren Augen kaum: Plötzlich entdeckte sie Tom Kaulitz gemeinsam mit Heidi Klum.

Diese Gelegenheit wollte sich der Teenager natürlich nicht entgehen lassen. Mia nutzte die Chance und ergatterte ein gemeinsames Erinnerungsfoto mit ihrem Idol.

Mia schießt ein Selfie mit Tom in der Wiener City zvg

Ihre Mutter teilte den besonderen Moment mit "Heute": "Meine Tochter ist ein Riesen-Fan und hat die Chance genutzt."

Für die junge Wienerin dürfte diese zufällige Begegnung ein echtes Highlight gewesen sein. Schließlich bekommt man seinen Lieblingsstar nicht alle Tage einfach so auf der Straße zu Gesicht.