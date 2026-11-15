i Fans treffen Heidi Klum in Wien. TikTok "Ich glaub, ich träume" Wiener Fans treffen Heidi Klum – so süß reagiert sie Bei einem Spaziergang durch die Wien trifft Heidi Klum auf zahlreiche Fans. Für einen ehemaligen GNTM-Kandidaten wird die Begegnung zum Highlight. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 11:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heidi Klum (53) ist in Wien unterwegs – und das nicht ohne Grund. Ihr Ehemann Tom Kaulitz (37) steht am Sonntag mit seiner Band Tokio Hotel in der Wiener Stadthalle auf der Bühne.

Das Model begleitet seinen Liebsten auf Tour und nutzt die Gelegenheit, um die österreichische Hauptstadt zu erkunden.

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Dabei lässt es sich die 53-Jährige so richtig gut gehen. Gemeinsam mit Tom stattete sie dem berühmten Schnitzel-Lokal Figlmüller einen Besuch ab.

Auf Instagram zeigte sich das Paar begeistert vom Wiener Schnitzel. Anschließend ging es für die beiden zum Christkindlmarkt am Stephansplatz. Zurück im Hotel wartete mit einer Sachertorte bereits die nächste österreichische Spezialität.

Plötzlich steht Heidi vor ihm

Doch nicht nur kulinarisch hat Heidi in Wien einiges erlebt. Auf TikTok teilt der ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Matthias Steier einen ganz besonderen Moment. Er hat seine einstige Model-Chefin auf den Straßen Wiens wiedergetroffen – und kann sein Glück kaum fassen.

"Ich war 2025 bei der Jubiläumsstaffel und das ist das erste Mal, dass ich sie wieder gesehen hab", freut sich Matthias in seinem Video. Die Aufregung ist ihm deutlich anzumerken. "Ich glaub, ich träume", schwärmt er.

Heidi nimmt sich Zeit für ihre Fans

In dem TikTok-Clip ist zu sehen, wie Heidi auf den Straßen Wiens auf mehrere Fans trifft. Statt einfach weiterzugehen, zeigt sich die 53-Jährige von ihrer nahbaren Seite. Gut gelaunt posiert sie für Selfies, lächelt in die Kameras und nimmt sich Zeit für ihre Bewunderer. Immer mit dabei: ihr kleiner Hund Fritz, den sie während der Begegnung auf dem Arm trägt.