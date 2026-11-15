i Heidi Klum in Wien. Instagram; Imago Mit Ehemann Tom Schnitzel, Torte! Heidi Klum schlemmt sich durch Wien Gemeinsam mit Tom Kaulitz erkundet Heidi Klum die österreichische Hauptstadt und lässt sich dabei vor allem die heimischen Schmankerl nicht entgehen. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 08:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Heidi Klum (53) steht ein Besuch in Österreich auf dem Programm. Der Grund dafür ist ihr Ehemann Tom Kaulitz (37), der am Sonntag mit seiner Band Tokio Hotel in der Wiener Stadthalle auftritt. Das Model begleitet seinen Liebsten auf Tour und nutzt die Gelegenheit, um Wien unsicher zu machen.

Dabei macht die 53-Jährige kein Geheimnis daraus, wo sie sich gerade herumtreibt. Auf Instagram lässt sie ihre Fans an ihrem Wien-Ausflug teilhaben und zeigt, was sie sich in der Bundeshauptstadt alles gönnt.

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Schnitzel-Test mit Ehemann Tom

Ein kulinarischer Pflichttermin durfte natürlich nicht fehlen: Gemeinsam mit Tom stattete Heidi dem berühmten Schnitzel-Lokal Figlmüller einen Besuch ab. Dort ließ sich das Paar ein Wiener Schnitzel schmecken.

Ob es denn das beste Schnitzel sei, das er jemals gegessen habe, wollte Heidi von ihrem Ehemann wissen. Seine Antwort kam prompt: "Ja". Auch das Model zeigte sich begeistert: "Und es hält, was es verspricht."

Danach ging es zum Christkindlmarkt

Nach der deftigen Stärkung stand noch ein Abstecher zum Christkindlmarkt am Stephansplatz auf dem Programm. Dort schlenderten die beiden durch das vorweihnachtliche Wien, bevor sie sich wieder in ihr Hotel zurückzogen.

Doch damit war die kulinarische Entdeckungstour noch lange nicht vorbei. Im Hotelzimmer wartete nämlich bereits die nächste Wiener Spezialität auf das Promi-Paar: eine Sachertorte. Heidi und Tom scheinen ihren Aufenthalt in Österreich jedenfalls in vollen Zügen zu genießen.