i Lisa und Geri können die Finger nicht voneinander lassen. ATV Mitbewohner schläft daneben Schon wieder Sex! Forsthaus-Paar treibt es in der Küche Im "Forsthaus Rampensau" wird schon wieder hemmungslos geturtelt. Lisa und Geri können offenbar nicht die Finger voneinander lassen. Von Heute Entertainment 14.11.2026, 22:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer ausgelassenen Partynacht ist für die meisten Bewohner im "Forsthaus Rampensau" eigentlich Schlafenszeit angesagt.

Doch bei Lisa und ihrem Freund Geri ist an Ruhe noch lange nicht zu denken. Die beiden wollen erneut intim werden – allerdings nicht im gemeinsamen Schlafzimmer.

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Sex direkt neben schlafendem Mitbewohner

Weil Lisa die anderen Kandidaten nicht beim Schlafen stören möchte, verlegt das Paar sein Liebesspiel kurzerhand in die Küche. Doch auch dort sind die beiden nicht ganz alleine. Mitbewohner Philipp hat es sich bereits gemütlich gemacht und schläft seinen Rausch aus.

Für Lisa offenbar der perfekte Ort! Ausgerechnet neben dem schlafenden Kandidaten fühlt sich die OnlyFans-Beauty besonders wohl. "Ich hab' gesagt, neben ihm ist es am besten, weil der war bewusstlos, der hat gar nix mitgekriegt", erklärt sie.

Wilde Szenen mitten in der Küche

Gesagt, getan! Während Philipp nichts von seiner Umgebung mitzubekommen scheint, lassen Lisa und Geri ihren Gefühlen freien Lauf. Mitten in der Küche wird es heiß: Die beiden haben im Stehen Sex – nur wenige Schritte vom schlafenden Mitbewohner entfernt.

Dass ausgerechnet die Gemeinschaftsküche zum Schauplatz ihres nächsten Liebesabenteuers wird, scheint die beiden wenig zu stören. Im Gegenteil: Für Lisa ist die ungewöhnliche Ortswahl offenbar die bessere Alternative zum Schlafzimmer. "Würstel hat's geben", lacht sie.

Wie es im "Forsthaus Rampensau" weitergeht, gibt es freitags um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN zu sehen.