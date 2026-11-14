i Gérard Depardieu APA-Images / AFP / AMMAR ABD RABBO Sex-Eklat am Filmset Video aufgetaucht! Depardieu greift Frau in den Schritt Ein Vorfall aus dem Jahr 2011 holt Gérard Depardieu jetzt ein. Die Aufnahmen zeigen einen brisanten Vorfall am Filmset. Von Heute Entertainment 14.11.2026, 11:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Aufnahmen bringen Gérard Depardieu (77) erneut in Bedrängnis. Der französische Schauspieler soll während eines Filmdrehs eine junge Studentin mehrfach unsittlich berührt haben. Die Szenen liegen bereits 15 Jahre zurück.

Studentin erhebt schwere Vorwürfe

Die Aufnahmen stammen vom 2. November 2011. Damals stand Depardieu für die Komödie "Turf" auf der Pferderennbahn Auteuil nahe Paris vor der Kamera. Mit dabei war auch die damals 22-jährige Studentin Olivia, die als Komparsin engagiert worden war.

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Nun veröffentlichte das französische Online-Medium "Le Média" ein Video, das den Schauspieler schwer belastet. Darauf soll zu sehen sein, wie Depardieu die junge Frau wiederholt unsittlich berührt.

Olivia schildert, dass der Schauspieler ihr mehrfach an den Po und an die Brust gegriffen haben soll. Auch habe er versucht, sie im Intimbereich zu berühren. Die Studentin habe sich gegen die Annäherungen gewehrt, doch Depardieu soll immer wieder weitergemacht haben. Die Berührungen waren laut Medienberichten keineswegs Teil des Drehbuchs.

Regisseur stellte Depardieu zur Rede

Der Vorfall blieb offenbar auch am Filmset nicht unbemerkt. Regisseur Fabien Onteniente erfuhr von den Anschuldigungen, nachdem die junge Frau weinend zu ihm gekommen war.

Daraufhin soll er Depardieu zur Rede gestellt und ihn aufgefordert haben, sein Verhalten sofort zu ändern. Besonders brisant: Die Kamera hatte die Szene aus einer niedrigen Perspektive aufgenommen. Der Regisseur machte den Schauspieler darauf aufmerksam, dass seine Handlungen dadurch deutlich zu erkennen seien.

Depardieu habe auf die Konfrontation verlegen reagiert. Auf spätere Medienanfragen äußerten sich weder der Schauspieler noch die damaligen Produktionsfirmen Chez Wam und Pathé.

Weitere Verfahren gegen Filmstar

Es ist nicht das erste Mal, dass der französische Schauspieler mit derartigen Anschuldigungen konfrontiert wird. Seit 2018 haben insgesamt 22 Frauen Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen ihn erhoben.

Im Mai 2025 wurde Depardieu bereits zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Zudem steht am 26. November eine weitere wichtige Gerichtsentscheidung an: Das Pariser Berufungsgericht soll darüber befinden, ob er sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor einem Kriminalgericht verantworten muss. Depardieu weist die Vorwürfe zurück und spricht von einvernehmlichen Kontakten.