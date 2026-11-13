i Superstar Avril Lavigne ist zum ersten Mal Mama geworden. REUTERS Überraschende Baby-News Avril Lavigne ist mit 42 erstmals Mama geworden Große Überraschung bei Avril Lavigne! Die Sängerin ist erstmals Mutter geworden und zeigt ihren Fans jetzt süße Fotos ihrer kleinen Tochter. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dieser Nachricht hat wohl niemand gerechnet! Pop-Rock-Star Avril Lavigne (42) ist zum ersten Mal Mama geworden. Die kanadische Sängerin verkündete die Geburt ihrer Tochter völlig überraschend auf Instagram und teilte gleich mehrere Fotos ihres Nachwuchses.

"Unsere verfluchte Miniprinzessin ist angekommen"

"Unsere verfluchte Miniprinzessin ist angekommen", schreibt die frischgebackene Mama zu drei Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Dazu gibt es eine rosa Schleife, eine Krone, eine Milchflasche und ein pinkes Herz.

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Auf dem ersten Foto ist die winzige Hand des Babys zu sehen, die liebevoll von den Händen seiner Eltern gehalten wird. Besonders herzig: Auf einer weiteren Aufnahme kuschelt Avril ihre kleine Tochter an sich. Das Mädchen trägt einen Body mit Leopardenmuster und ein dazu passendes Haarband.

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Mit diesem Foto begeistert sie ihre Fans

Für das dritte Bild hat sich die Sängerin etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Drei Paar schwarz-weiß karierte Vans-Sneakers stehen nebeneinander auf einem Skateboard. Neben den Schuhen der Eltern ist auch ein winziges Paar für den Nachwuchs zu sehen.

Die Aufnahme dürfte eine Anspielung auf Lavignes legendären Hit "Sk8er Boi" aus dem Jahr 2002 sein, mit dem sie weltweit berühmt wurde.