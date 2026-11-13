Nur schwarze Kleidung! Russell Brand kontrollierte Ex

Nach seiner Verurteilung zu zehneinhalb Jahren Haft wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe kommen weitere Vorwürfe gegen Russell Brand (51) ans Licht.
In der neuen Netflix-Dokumentation "Russell Brand: Open Secret" spricht seine ehemalige Freundin Jordan Martin über die gemeinsame Beziehung im Jahr 2007. Die beiden waren rund sechs Monate lang ein Paar.
Dabei erhebt Martin schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Ehemann von Katy Perry. Während eines gemeinsamen Aufenthalts auf Hawaii soll Brand ihr vorgeschrieben haben, ausschließlich schwarze Kleidung zu tragen. Andere Farben seien demnach tabu gewesen.
Doch nicht nur ihre Garderobe soll der Schauspieler kontrolliert haben. Martin berichtet, dass Brand ihr regelmäßig vorgeworfen habe, mit anderen Männern zu flirten. Gleichzeitig soll er selbst während der Beziehung mehrfach untreu gewesen sein.
Die junge Frau beschreibt die gemeinsame Zeit als zunehmend belastend. Brand habe versucht, immer mehr Bereiche ihres Lebens zu bestimmen. Ihre Aussagen sind Teil der am 13. November veröffentlichten Netflix-Dokumentation. Die geschilderten Vorwürfe sind nicht mit den Straftaten gleichzusetzen, für die Brand kürzlich verurteilt wurde.