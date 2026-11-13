i Russell Brand wurde verurteilt. Bild: Reuters Neue Vorwürfe Nur schwarze Kleidung! Russell Brand kontrollierte Ex Seine Ex-Freundin Jordan Martin berichtet, wie der Schauspieler ihr sogar vorgeschrieben haben soll, welche Kleidung sie tragen darf. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 16:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach seiner Verurteilung zu zehneinhalb Jahren Haft wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe kommen weitere Vorwürfe gegen Russell Brand (51) ans Licht.

In der neuen Netflix-Dokumentation "Russell Brand: Open Secret" spricht seine ehemalige Freundin Jordan Martin über die gemeinsame Beziehung im Jahr 2007. Die beiden waren rund sechs Monate lang ein Paar.

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Dabei erhebt Martin schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Ehemann von Katy Perry. Während eines gemeinsamen Aufenthalts auf Hawaii soll Brand ihr vorgeschrieben haben, ausschließlich schwarze Kleidung zu tragen. Andere Farben seien demnach tabu gewesen.

Eifersucht und Kontrolle

Doch nicht nur ihre Garderobe soll der Schauspieler kontrolliert haben. Martin berichtet, dass Brand ihr regelmäßig vorgeworfen habe, mit anderen Männern zu flirten. Gleichzeitig soll er selbst während der Beziehung mehrfach untreu gewesen sein.

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Die junge Frau beschreibt die gemeinsame Zeit als zunehmend belastend. Brand habe versucht, immer mehr Bereiche ihres Lebens zu bestimmen. Ihre Aussagen sind Teil der am 13. November veröffentlichten Netflix-Dokumentation. Die geschilderten Vorwürfe sind nicht mit den Straftaten gleichzusetzen, für die Brand kürzlich verurteilt wurde.